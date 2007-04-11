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Как написать идеальную книгу

№ 15(49) от 12.04.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна МОСКВИНА ]

Как написать идеальную книгу

 Даже самые популярные писатели не могут сравниться в личной славе с героями шоу-бизнеса. Массовому читателю, в сущности, безразлично, как выглядит Лукьяненко, сколько детей у Донцовой, похудела ли Устинова и делал ли пластические операции Акунин. Массовому читателю от популярного писателя нужны только тексты. Много текстов. Кто их пишет, в общем-то, безразлично. Писатель превращается в текстовой завод, работающий по обслуживанию массового спроса. Как же тут быть с человеческой индивидуальностью писателя?

 НА ДНЯХ вышел новый роман Александры Марининой «Все не так». Это ее тридцать пятое сочинение. Человек ли это пишет или уже «бригада старателей»? Способен ли отдельный человек писать три романа в год? Тайна! Загадка! Очевидно одно - жизнь, среда, в которой действуют герои Марининой, да и они сами сильно изменились за десять лет.

 Маринина завоевала любовь широкой публики серией романов про женщину-милиционера Настю Каменскую. Умная, рациональная Настя, с ее больной спиной, знанием пяти языков, суровой работой в мужском коллективе пришлась читателю по душе. Романы Марининой строго соблюдали верность правде жизни. Даже цены были всегда указаны абсолютно точно, в рублях и на тот момент, в который происходило действие. Каменская и ее друзья­-менты жили скромно, были нравственно чисты и бескорыстны.

 Тот же эффект произвела на публику и команда других, питерских ментов из сериала «Улицы разбитых фонарей». Они тоже были героями безгеройного времени и удовлетворяли нравственное чувство аудитории в правде и справедливости.

 Шло время, и, видимо, материальное положение Марининой изменилось настолько, что прежняя среда обитания была покинута безвозвратно. У писательницы возникает другой герой - участковый Игорь Дорошин. Сын состоятельных родителей, он пошел в менты из идейных соображений. Подрабатывает сочинением популярных песен, которые отдает своему другу-продюсеру, не гонясь за славой. У Дорошина есть роскошный автомобиль, что сильно компрометирует его как героя детектива: ни у одного знаменитого сыщика роскошного авто не было. Чтобы сделать Дорошина привлекательным, Маринина придумала ему пламенную любовь к кошкам, нереальное количество которых он держит в доме. Но оживить придуманное чучело даже с помощью кошек не удалось - Дорошин все равно мертворожденный персонаж. Плод компромисса, так сказать. Неудачная попытка доказательства того, что можно быть состоятельным и хорошим. Это возможно - но не в детективе!

 В новом романе Дорошин уже появляется мельком. Главный герой книги «Все не так» - бывший спортсмен Павел, безработный после травмы. Он приглашен в семью бизнесмена Руденко тренировать его дочь, подростка Дану. Девочка безобразно толста, и ее психика так этим травмирована, что она утратила всякую социальную адаптацию и не выходит из дома. Занимаясь Даной, Павел невольно вникает в непростые отношения многочисленного семейства Руденко, где здоровых психически людей не предвидится. Павел выполняет свою миссию и делает из рыхлого чудовища стройную девушку. Попутно он выясняет, кто же убил брата бизнесмена Руденко. Инт­рига закручена довольно ловко, развязка неожиданна, внутренние монологи героев написаны энергично, и претензий к писателю как к производителю легкого текста нет. Однако как изменился творческий мир Марининой!

 Теперь ее герои обедают в богатых кафе, ездят на дорогих иномарках на занятия по стрельбе в тарелочки, ходят на элитные приемы. Спортсмен Павел уже не считает рубли на ладошке, чтоб купить кофе с пирожком, как Настя Каменская, не рассуждает о справедливости. Он сам стал частью этого мира, плотно и прочно сложившегося, герметичного, где вопрос о справедливости и тем более - об источниках дохода и не возникает даже. Мы так и не узнаем, в чем состоит бизнес бизнесмена Руденко…

 Вроде бы спокойная, рассудительная, чуть занудная интонация Марининой узнается и в новом романе. И все-таки индивидуальность писательницы сильно изменилась. Ценность скромной, чистой, трудовой жизни для нее уже - не главная ценность, и вместо дружной команды ангелов-ментов с Петровки мы видим сердитого одинокого спортсмена, обслуживающего богатеньких буратин. И работа массового текстового завода над личностью писательницы явно будет продолжаться. Об этом свидетельствует уникальная анкета, предложенная в конце книги «Все не так».

 Сначала нам предложено оценить новый роман Марининой и указать, к какому жанру он относится. Потом сообщить, понравилось ли то, что в нем «достаточно много внимания уделяется психологии отношений». И затем - главный вопрос: «Чего, на ваш взгляд, недостает роману А. Марининой «Все не так»? Предложен следующий список недостач: «1. Интрига. 2. Загадки, тайны, детективные расследования. 3. Динамика развития сюжета. 4. Стрельба, драки, погони. 5. Юмор, ирония. 6. Романтика. 7. Мелодраматизм. 8. Психологизм. 9. Философские мысли, рассуждения, выводы. 10. Другое. 11. В этом романе есть все, что мне нужно».

 Вот здорово! Оказывается, где-то хранятся тайные бочки с секретными запасами. В одной содержится «юмор», в другой «романтика», в третьей «психологизм», в четвертой «философские мысли» и так далее… И если читатели затребуют чего подбавить в роман, тут же бочки выкатят, раскупорят - и добавят! Динамика развития сюжета? А вот она! Психологизм? Да захлебнетесь своим психологизмом! Философских мыслей вам и рассуждений? Да суповой ложкой нальем!

 А впрочем, нет, дозировка будет точно выявлена по итогам опроса. Затем - составлен рецепт идеальной массовой книги. И ее изготовит почтенный «брендоноситель», внеся в это славное дело свою незабвенную личную интонацию. Самодеятельность на просторах Родины давно закончена почти во всех областях деятельности - пора кончать с кустарщиной и в литературе. Это раньше популярный писатель писал, что ему в голову взбредет. Сейчас он не пишет, а - изготавливает текст по рецептам массовой фабрики-кухни. И в этой промышленности победит тот, кто будет точно знать, что хотят читать массы.

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