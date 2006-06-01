Останкино может лишиться Льва
№ 4(4) от 01.06.2006 [«Аргументы Недели », Сергей Безногов ]
ЛЕВ Новоженов всегда умел делать весьма интересные и умные программы – «Времечко», «Сегоднячко», «Тушите свет», «Старый телевизор», «Страна Cоветов». Однако, кроме «Времечко», все они просуществовали не очень-то долго. Самой последней из эфира НТВ исчезла программа «Вопрос. Еще вопрос».
Проблема состоит в том, что Новоженов как телеведущий не очень нравится руководству НТВ, и им никак не удается достичь взаимопонимания. Лев Новоженов собирается покинуть канал, а пока он размышляет над созданием документального цикла об истории вещей.
Будущая программа должна чем-то напоминать «Старый телевизор» – один из самых удачных его проектов. Если же телевизионная карьера Новоженова далее не сложится, он всегда может покинуть «Останкино» и заняться газетной журналистикой, ведь именно в газете начинался его творческий путь.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес