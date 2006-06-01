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Станислав Садальский отпугнул всех

№ 4(4) от 01.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Станислав Садальский отпугнул всех
Станислав Садальский, Фото Г. УСОЕВА

 НЕСМОТРЯ на свою всенародную популярность, знаменитого актера крайне мало приглашают сниматься в сериалах. Режиссеры боятся давать ему большие роли. У него сложный характер и манера высказываться обо всем без оглядки. Только за последнее время Станислав Садальский выступил с рядом скандальных заявлений.

 Про кинопродюсеров: «Они собираются и обсуждают, сколько денег должны получать актеры, хотят назначить фиксированную сумму. Давайте лучше обсудим и МВД позовем – сколько денег должны воровать продюсеры. Это очень смешной вопрос, хотя они, конечно, мечтают все деньги класть себе в карман. Главная цель у продюсеров – это стырить деньги. Не его величество режиссер правит на съемочной площадке, а его величество продюсер».

 Про Общественный совет: «Это же карикатура. По­­смот­рите, кто в этих советах. Просто все куры сдохли от смеха. Если бы я был в таком совете, мало не показалось. Мы с Риммой Марковой устроили бы Совет Народных Мстителей».

 Про «Фабрику звезд»: «После них выжженная земля, и полгода уже точно можно в эти города не ездить со спектаклями. Они говорят, что они артисты, но после этого я не знаю, как нас называть».

 Про чиновников: «Китайцы – гениальные люди, кто много своровал, тут же публичная казнь – на площади вешают. Я был в Китае. Своими глазами не видел, но в газетах, на телевидении это было. Поэтому чиновники там мало воруют в особо крупных размерах».

 Про артистические звания: «Это придумали бездарности. Надо шесть инстанций пройти, чтобы утвердили звание. В последней инстанции все обычно единогласно голосовали против меня. Мне это очень приятно, что единогласно. Зато достаточно, средние артисты проходили без сучка и задоринки. Кто такие средние артисты? Включите телевизор и посмотрите, кто играет в сериалах. Я, кстати, не смотрю сериалы. Какая страна, такие и герои. Уже можно не снимать ни одного стоящего фильма. То, что пускают по Первому каналу каждый день, в определенное время все равно будут смотреть».

 Про детские дома (Са­­даль­ский сам прошел эту школу): «Я бы запретил детские дома и интернаты. Потому что оттуда выходят люди со сломанной психикой. Нужно отдавать детей в семьи. Вся эта система существует для того, чтобы тырить деньги, как и фонды пенсионеров, как и все эти сберкассы».

 Надо ли удивляться, что после таких заявлений Ста­ни­слав Садальский, мягко говоря, не вписывается в российское киносооб­щество. В довершение всего на съемках «Моей прекрасной няни» он вдрызг поругался с Хазановым – лучшим «другом» великих мира сего.

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