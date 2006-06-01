Константин Хабенский сыграет Колчака

БУКВАЛЬНО через несколько недель на киностудии «Мосфильм» начнется эпохальная ­работа над картиной «Александр Кол­чак». На главную роль приглашен молодой, но очень популярный российский актер, лауреат премий «Золотой софит» и «Золотая маска» Константин Хабенский.

Александр Колчак – ученик адмирала Макарова и ученого-первопроходца Фритьофа Нансена. Прославился своими смелыми поступками, за что был награжден золотой саблей «За храбрость!» Адмиралом он стал в 42 года. Командовал эсминцем «Сердитый» и крейсером «Князь Пожарский». В 1908–1909 гг. именно ему было поручено разработать и организовать строительство ледоколов «Таймыр» и «Вайгач». Заслуги Колчака перед Россией огромны, и, похоже, что только сегодня Россия начала осознавать, какой личностью был адмирал Колчак. Его расстреляли 7 февраля 1920 г. по личному распоряжению Ленина. Адмирал отказался завязать глаза повязкой и перед смертью подарил свой серебряный портсигар одному из солдат расстрельной команды.

В фильме про Александра Колчака сыграют немало известных актеров (пока их имена держатся в секрете). На роль супруги Колчака, потомственной дворянки Софьи Омировой, была приглашена молодая и тоже очень популярная актриса Анна Ковальчук. Но она – по неизвестным причинам – отказалась.

Съемки будут проходить в Москве, Иркутске, а также на берегу реки Ушаковки (приток Ангары). Киношники обещают добраться и до одного из островов Карского моря, который сегодня носит имя адмирала. Он, оказывается, автор романса «Гори, гори, моя звезда» (этот романс был посвящен любимой женщине).