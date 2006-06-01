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КАННЫ С БРИЛЛИАНТАМИ И КОРОВЬИМИ КИШКАМИ

№ 4(4) от 01.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

 Каннская киногонка закончилась. Можно подвести итоги. Они впечатляют. Нет, не потому, что нам показали одни шедевры. Быть может, потому, что на юг Франции, как на «Оскар», собрались первые люди киномира, в том числе звезды? Да нет вовсе. В этом году жюри показало всему миру, какие ценности западноевропейской цивилизации главные и что должна осенять «Золотая пальма». Политика оказалась выше художественных заслуг.

Призрак советского кино

 МЕЖДУНАРОДНОЕ жюри приняло решение наградить «золотом» откровенно политический фильм Кена Лоуча «Ветер, колеблющий ячмень». Восходящая звезда Киллиан Мерфи сыграл здесь простого ирландского парня. Английские оккупанты (все англичане изображены как фашисты в советских фильмах – редкими гнидами) заставляют его принять участие в освободительном движении. Он возглавляет боевую бригаду ИРА и убивает, убивает, убивает. В финале парень расплачивается жизнью за экстремизм. Но он остается героем, так как не меняет идеалов свободы на такую малость, как собственная жизнь. Для специалистов судьба героя и его характер стали понятны почти с самого начала. Но то, что фильм снят, как полный метр, а не короткометражка, внимания жюри явно не привлекло.

 С пафосом борьбы за свободу не мог тягаться лучший, на мой взгляд, фильм Каннского кинофестиваля-2006 «Круговорот» Алехандро Гонсалеса Инъяритту. Действие картины разворачивается параллельно в трех мирах, но приводится в действие одним случайным выстрелом в марокканских песках. Режиссер последовательно и стремительно рисует нам земной механизм вовлечения в общий круговорот судеб людей на разных континентах, так или иначе связанных с этим выстрелом. И раненую жену героя Брэда ПиттаКейт Бланшетт, и молодого мексиканского паренька, который спьяну вздумал бузить на мексиканско-американской границе. И глухонемую японскую девушку, которую мир (мужчины) почему-то отвергает.

 Как сказал сам Инъяритту, «мне так хотелось показать красоту и хрупкость того, что нас окружает, что, образно говоря, взмах крыльев бабочки где-то в Токио может вызвать ураган и шторм в Нью-Йорке». Режиссеру это удалось сполна. Фестиваль открыл настоящего мастера, умеющего делать без всякого замеса «фэнтези» настоящее полнометражное кино про людские судьбы. Приз за лучшую режиссуру достался ему совершенно справедливо, хотя, повторяю, это чистое золото.

 Не мог уехать без приза из Канн любимец фестиваля Педро Альмадовар. В его новой картине «Возвращение» к своим дочкам с того света «прибывает» их матушка и развивает кипучую деятельность. Она поселяется в городишке, где живет одна из дочерей, и выдает себя за русскую. Уже за одно это можно давать приз за лучший сценарий – оказывается, на том свете можно сменить национальность! Впрочем, фильму справедливо достался приз не только за лучший сценарий, но и за женский актерский ансамбль, самая известная – Пенелопа Круз.

Марию-Антуанетту не казнили
 
 ЧТО же касается звезд, то, как всегда, лидировали американцы. В разговоре со мной Брюс Уиллис был озабочен тем, что же едят в России. Я сказал, что мы предпочитаем «медленную еду». Вопрос выдавал тревогу звезды, и вот почему. Он участвует голосом в мультике «Лесная братва». Зверюшки в нем похищают у людишек заветные чипсы и гамбургеры как высшую гастрономическую ценность. Одновременно г-н Уиллис участвует и в антиглобалистской картине «Нация фаст-фуда». В ней показано, как «империя быстрой еды» перерабатывает в гамбургеры коровьи кишки с калом. Вот Брюс и оказался между двух гастрономических огней. На мой вопрос, какую еду предпочитает он, ответил уклончиво: «Сумасшедшую».

 Понятно, что в Каннах по красной дорожке каждый день ходят звезды. Если их нет в конкурсных фильмах, то помогают спонсоры фестиваля – парфюмерные и ювелирные компании. Они выставляют на лестницу так называемые «команды мечты». То Литиция Каста пройдет, то Клава Шиффер. Наибольшее количество первых лиц собрал фильм-премьера Софии Копполы «Мария-Антуанетта» – костюмный исторический многобюджетный фильм с хеппи-эндом, что прикольно, если вспомнить реальную судьбу Марии-Антуанетты и французскую революцию. Однако большой бюджет считает себя вправе творить собственную историю. Короче, на лестницу выдвинулись все члены большого и малого жюри, где особенно выделялась Моника Белуччи. Выражение ее лица не поддавалось оцифровке камер, так оно сияло от ощущения «это мой звездный час»! На ее фоне Шерон Стоун казалась просто холеной бандершей, возможно, сыгравшей свою последнюю роль в «Основном инстинкте-2».

 В любом случае, Канны оставили веру в будущее кинематографа, во многом благодаря «Круговороту» Инъяритту. Как заверил меня президент фестиваля Жиль Жакоб, в следующем юбилейном году (фестивалю – 60) в конкурсе обязательно будет «большой русский фильм». Уж не Герман ли старший?

 

Сергей ШОЛОХОВ,
телеведущий

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