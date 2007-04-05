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Не губите артиста!

№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Отдел культуры ]

Не губите артиста!

 Вдовиченкова зритель отлично запомнил по фильмам Петра Буслова «Бумер» и «Бумер-2». Так несомненно уверенной поступью, окруженный восторгом, в кино обычно входит молодой герой своего времени. Так появился Олег Меньшиков, так поразил Сергей Бодров и, казалось бы, так же полновесно и полноправно, в свой час, предъявил себя Владимир Вдовиченков.

 Хороший парень плохих времен. Волевой, думающий, чувствующий, живой человек - в невольной роли подонка и убийцы. Герой и жертва, сила и слабость одновременно - самое сокрушительное сочетание в художественном образе. А непростое, обаятельное лицо артиста это сочетание воплотило. Удивительная искренность, честность игры была у Вдовиченкова в этих картинах, та степень непритворства, которая только одна и может завоевать суровые сердца недоверчивых подростков. «Это - наш парень, и это - про нас», - решили миллионы.

 Как известно, самые прекрасные киноактеры могут быть никудышными театральными артистами. Но пришедших на недавнюю премьеру в Театре имени Вахтангова по пьесе англичанина Теренса Реттигана «Глубокое синее море» (режиссер Павел Сафонов) поджидало приятное удивление: Вдовиченков хорош и на сцене.

 В спектакле рассказывается история о мужчине и женщине, которые любят друг друга и при этом категорически друг другу не подходят. Женщине, ради любви оставившей семью, за тридцать. Она образованная, сложная по натуре, с притязаниями на творчество и неустойчивой душой (Елена Сот­никова). А мужчина по имени Фредди - простой двадцатилетний парень, не обремененный психикой и лирикой, спортивный, веселый, не дурак посидеть с приятелями и отличиться в каком-нибудь лихом состязании. 

 Понимание между героями невозможно, немыслимо, они только мучают друг друга. Ясно, что женской, по преимуще­ству театральной аудитории, страдания героини ближе, и зритель готов осудить черствого, невнимательного мужчину. А не тут-то было! Владимир Вдовиченков делает все, чтобы предъявить правоту своего героя. Этого Фредди есть за что полюбить, и он тоже любит, только иначе. Проще и грубее, без задушевных сложностей и чрезмерной экзальтации, но любит - и страдает. При этом он твердо отстаивает права своей личности, свою жизненную позицию и вызывает уважение такой твердостью. Герой Вдовиченкова выражает себя, свое несогласие растворяться в слезливой истерической женской стихии - в танце. Он танцует лихо, зло, упрямо, сердито, как будто кричит и спорит своим ловким танцующим телом - однако спорит красиво, артистично.

 Но заглянем в беспомощный кино-кошмар под названием «Параграф-78», чьей рекламой нас мурыжат уже второй месяц, - там тоже играет наш герой. Однако его просто использовали. Заимствовали для примитивных сюжетных ходов его нервное, интересное лицо и не воспользовались ни одним достоинством актера. Вдовиченков, впрочем, играет даже в этом «Параграфе» лучше всех, потому что он актер высокого класса, потому что у него более тонкий и сложный нервный аппарат, потому что он глубоко чувствует любую роль, и ему вдобавок отпущено море обаяния.

 Нет в распределении творческих даров никакой справедливости, и одним достается больше, другим меньше, третьим совсем ничего! Владимиру Вдовиченкову досталось довольно много, и потому хотелось бы видеть его в серьезных, ответственных, творчески состоятельных картинах. А их что-то пока не видно... Нет никакого желания наблюдать, как его обаятельная, оригинальная индивидуальность поглощается миром гламура и превращается в отвратительную маску - «медийное лицо». Взываем к режиссерам: не губите Вдовиченкова! Поручайте ему достойную работу, а не эксплуатируйте полюбившегося людям актера в пустопорожних «проэктах», чтобы он своим живым дыханием заполнял их мертворожденное пространство!

 Понимаем, что вопль наш смысла не имеет - зато теперь наша совесть чиста: поддержали талант добрым словом. Тоже, знаете ли, дело.

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