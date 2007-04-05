От «Королей металла » ДО «Ю-Питера»

Manowar

7 апреля в ДС «Лужники» выступит американская группа Manowar со своим первородным heavy metal: классика жанра как она есть. Один из главных их альбомов называется «Kings Of Metal», а в Москву они приезжают с программой, основанной на песнях с новейшей пластинки «Gods Of War». Добавим к этим героическим названиям вечную принципиальную борьбу с «фальшивым металлом» - и получится довольно карикатурный порт­рет выживших из ума хеви­-старичков. Но это только на сторонний взгляд: на самом деле у Manowar все по­честному, без обмана, - стальные нервы, стальная плоть, стальная хватка когтей, хеви без страха и упрека, молодецкий вокал и безупречная тяжесть звучания. Юное поколение российских альтернативных музыкантов должно пойти на концерт и поучиться у ветеранов.

Марк Алмонд

В то же время в клубе «Апельсин» будет звучать совсем другая музыка - сладкие электро-поп-романсы англичанина Марка Алмонда. Оклемавшись после тяжелой аварии (в его мотоцикл врезалась женщина на автомобиле), большой любитель России, в свое время записывавшийся с Аллой Баяновой и Борисом Гребенщиковым, вновь торопится на встречу с москвичами.

Василий Шумов (группа «Центр»)

Немногим чаще Алмонда в Россию приезжает лос-анджелесский житель, а в прошлом один из самых оригинальных москов­ских музыкантов Василий Шумов (группа «Центр»). 7 апреля он выступит в клубе «Икра», чтобы представить свой последний альбом «Регион 5», а также переиздание самой первой пластинки «Трамвайное депо» (1982). Долгие годы альбомы «Центра», которые Василий исправно записывал на домашней калифорнийской студии, вообще не издавались на традиционных носителях, а лишь выкладывались в Интернете. Теперь это упущение будет исправлено, причем заодно с самыми свежими дисками Шумова выйдут и раритеты. Бэк-каталог издается попарно: следующими выйдут второй и предпоследний альбомы. А в программу концерта в «Икре» артист включит как песни с «Региона 5», так и свои главные хиты.

Vaya Con Dios

8 апреля в Светлановском зале ММДМ пройдет концерт группы и ее несравненной солист­ки Дани Кляйн. Визитной карточкой коллектива стал хит «Nah Neh Nah». Стоит сходить на концерт, чтобы убедиться, что у группы есть много других качественных песен. Большинство из них прозвучат в обновленных акустических аранжировках.

«Люмен»

Любителям «песен протеста» прямая дорога в «Б­1 Максимум», где пройдет концертная презентация альбома «Правда?» группы «Люмен». Это одни из немногих молодых рокеров, которые не стесняются ставить в текстах острые социальные и даже политические вопросы, выражаться честно и жест­ко.

Вячеслав Бутусов

11 апреля во МХАТе им. Горького - Вячеслав Бутусов с группой «Ю-­Питер» и программой «Тихие игры». Планировалось, что в этот день состоится презентация нового альбома, но он еще не готов, поэтому зрителям пока придется довольствоваться его фрагментами. Бутусов обещает представить несколько премьер, а также реанимировать некоторые старые песни, в том числе «Триллипут», «Синоптики», «Ударная любовь» и др. «Конкурентом» «Ю­-Питера» в этот вечер станут «Звери», но не те, что с Ромой Зверем во главе, а настоящие, британские, более известные как Animals. В клубе «Апельсин» зрителей ждет ностальгическое шоу с неизменным «House Of The Rising Sun» на первое, второе и бис.