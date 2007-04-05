Звезды будут драться

Вслед за шоу со звездами на льду и в цирке Первый канал вскоре покажет битву звезд на профессиональном боксерском ринге. Они сразятся за титул Короля Ринга! Храбрецов немного: Валдис Пельш, дрессировщик Эдгард Запашный, певец Алексей Хворостян, актеры Игорь Ливанов, Евгений Дятлов, Иван Кокорин, Михаил Мамаев и «шоколадный заяц» певец Пьер Нарцисс! Уже два месяца эта команда постигает азы бокса под руководством опытных тренеров и добилась больших успехов. Каждый из них сразится с каждым. В программе также примут участие звезды бокса. Уже дал свое согласие Костя Цзю, ведутся переговоры с братьями Кличко и Николаем Валуевым. Вести шоу «Король ринга» будет сам Владимир Познер.

В белой рубашке, черном фраке и «бабочке» Владимир Владимирович будет сообщать участникам и зрителям правила проекта и вызывать на ринг боксеров.