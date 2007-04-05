//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Интернет-технологии добрались до библиотек

№ 14(48) от 05.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 В этом году «Румянцевские чтения» посвящены теме «Издатели - библиотеки - читатели в системе научной коммуникации. Вызовы эпохи Интернет».

 Цель конференции - укрепить контакты между библиотеками и издательскими организациями для обеспечения доступа граждан России к наиболее полной, достоверной и качественной информации. На конференции предполагается обсудить вопросы развития системы коммуникаций как информационного пространства, где формируются и распространяются научные знания, определиться с ролью и местом библиотек и издательств в этом процессе. Также будут рассмотрены вопросы, связанные с изданием и распространением научной книги, электронными ресурсами библиотек и новыми средст­вами научных коммуникаций.

 В рамках конференции пройдет заседание нескольких круглых столов: «Роль социокультурных институтов в сохранении и развитии русского языка как языка национального общения народов России», «Взаимодействие издательств и библиотек - фактор решения проблем детского чтения».

 В рамках конференции пройдет открытие выставки «Доктор Карл Бехер и его коллекция исторических переплетов».

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»

Сирийская армия быстро продвигается к северу от города Хан-Шейхун, расположенного на юге Идлиба. Накануне военные самолеты Сирии разбомбили позиции террористов. О делах наших турецко-сирийских размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//В мире

В США назвали условия возвращения России в G8

В США назвали условия возвращения России в G8

Представитель Белого дома назвал условия возвращения РФ в "большую восьмёрку". По его словам, вопрос может быть поднят на обсуждение, если это будет необходимо.

//Политика

В Крыму рассказали Зеленскому, как создать "цивилизованную и процветающую" Украину

В Крыму рассказали Зеленскому, как создать "цивилизованную и процветающую" Украину

В Совфеде дали совет президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, как можно улучшить отношения с Российской Федерацией. По мнению сенатора Сергея Цекова, украинский политикам надо перестать воспринимать Крым «как кусок территории без населения».

//новости партнеров

//Общество

Будет только хуже. Больше половины россиян не верят в изменения к лучшему в экономике даже через 20 лет

Будет только хуже. Больше половины россиян не верят в изменения к лучшему в экономике даже через 20 лет

Больше половины россиян не ждут улучшений в экономике и финансовой сфере страны даже через 20 лет. А многие уверены, что будет только хуже. Таковы неутешительные результаты опроса Фонда «Общественное мнение»

//В мире

Глава Генштаба ВСУ назвал «ключевую цель агрессивной политики» России на Украине

Глава Генштаба ВСУ назвал «ключевую цель агрессивной политики» России на Украине

Руслан Хомчак, глава Генштаба ВСУ, заявил о том, что Россия продолжает реализовывать собственную стратегию «в войне против украинского народа». Слова Хомчака приведены в заметке, выложенной на страницах СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Автокефалия пытается оставить Православную церковь Украины без денег

Автокефалия пытается оставить Православную церковь Украины без денег

«Ощадбанк» закрыл счета Киевской патриархии по просьбе главы украинской автокефалии Епифания. В информационное пространство просочилась переписка между раскольниками.

//Интервью

Bahh Tee: Моя музыка направлена на созидание, а не на разрушение

Bahh Tee: Моя музыка направлена на созидание, а не на разрушение

Композитор и автор песен Бахтияр Алиев, более известный как «Bahh Tee», впервые за несколько лет выпустит новый альбом. Релиз состоится в октябре и обещает быть необычным. «Аргументам Недели» певец рассказал о неизбежности творческого кризиса, самом важном в музыке и «новой школе».

//Общество

В США поймали рыбу с двумя ртами

В США поймали рыбу с двумя ртами

Семейная пара из Соединённых Штатов выловила из озера Шамплейн в штате Нью-Йорк необычную форель. По словам супругов, у пойманной рыбы оказалось два рта. В Сети пользователи решили, что на рыбу могла повлиять радиация или это врождённая особенность.

//Здоровье

Список способных привести к смерти лекарств обнародовала медицинский специалист

Список способных привести к смерти лекарств обнародовала медицинский специалист

Названы лекарственные препараты, которые при неправильном применении пациентом способны привести к летальному исходу. Данный вопрос раскрыла Крис Гилберт, специалист в области здравоохранения.

//Новости партнеров

//В мире

Во Франции назвали абсурдными заявления о возвращении РФ в G8

Во Франции назвали абсурдными заявления о возвращении РФ в G8

Глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен назвала "пародиями на холодную войну" обсуждения, которые возникли в мировом сообществ из-за возвращения России в "большую восьмёрку".

//Общество

В России стало больше долгожителей

В России стало больше долгожителей

В Росстате сообщили, что за последние восемь лет в России заметно увеличилось число долгожителей. На начало 2019 года количество россиян, достигших возраста 100 лет превысило 20 тысяч.

//Новости СМИ2

//Общество

Дагестанский чиновник стал пенсионером, «состарив» себя на 34 года. И все ради пенсии в 10 тысяч рублей в месяц

Дагестанский чиновник стал пенсионером, «состарив» себя на 34 года. И все ради пенсии в 10 тысяч рублей в месяц

28-летний чиновник из Дагестана сделал подложный паспорт, в котором добавил себе 34 года. И все ради того, чтобы незаконно получать пенсию. Сейчас на него завели уголовное дело о мошенничестве

//В мире

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган

Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган

После скандала с частыми перелётами Меган Маркл и принца Гарри на частном самолёте герцог и герцогиня Кембриджские решили показать пример и совершили перелёт эконом-классом.

//В мире

Политолог раскрыл причину ненависти украинцев к присоединившемуся к России Крыму

Политолог раскрыл причину ненависти украинцев к присоединившемуся к России Крыму

Жители Западной Украины испытывают ненависть к Крыму, вошедшему в 2014 году в состав Российской Федерации. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад политический эксперт Ростислав Ищенко.

//Происшествия

Пассажир не пропускал электрички из-за срочного звонка

Пассажир не пропускал электрички из-за срочного звонка

Неизвестный мужчина перегородил поездам дорогу на одной из железнодорожных станций. Полуголый хулиган не пропускал транспортные средства из-за срочного звонка.

//Шоу-бизнес

Алёна Апина рассказала о любви после 50-ти

Алёна Апина рассказала о любви после 50-ти

Известная российская певица Алёна Апина поделилась небольшими подробностями своей личной жизни. Знаменитость высказала своё мнение о существовании жизни после развода и любовных связей после 50-ти лет.

//В мире

Кличко назвал Севастополь украинским и напомнил о его "особом статусе"

Кличко назвал Севастополь украинским и напомнил о его "особом статусе"

Мэр Киева Виталий Кличко сравнил столицу Украины с Севастополем и заявил, что оба города имеют особый статус. При этом в своём заявлении Кличко назвал Севастополь украинским.

//Новости партнеров

//Общество

Эксперты: рынок «умных вещей» вырастет втрое

Эксперты: рынок «умных вещей» вырастет втрое

«Умные» устройства уже давно не экзотика, а реальность. По данным IDC, объём рынка «умных» вещей в России в 2018 году составил почти 4 миллиарда долларов. В ближайшие три года эксперты прогнозируют увеличение этого показателя вдвое, а большинство «умных» устройств уже управляются голосом

//Шоу-бизнес

Гарри Галкин показал любимый снимок из семейного архива

Гарри Галкин показал любимый снимок из семейного архива

Сын звёздных родителей Гарри Галкин поделился с поклонниками любимым снимком своей мамы Аллы Пугачёвой. Снимок опубликован на фан-странице мальчика. Подписчики оценили архивное фото известной певицы.

//В мире

Супрун рассказала об увлеченности украинцев оккультизмом

Супрун рассказала об увлеченности украинцев оккультизмом

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун заявила, что украинцы проявляют повышенный интерес к целительству, оккультизму и экзорцизму.

//Общество

Пушков возмутился голливудским фильмом 2002 года

Пушков возмутился голливудским фильмом 2002 года

Российский сенатор Алексей Пушков возмутился тем, как голливудские киноделы представляют себе русские имена и фамилии. Негодование Пушкова вызвал кадр из фильма 2002 года.

//Шоу-бизнес

Юлия Меньшова раскрыла секрет молодости

Юлия Меньшова раскрыла секрет молодости

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова поделилась с поклонниками секретом молодости. 50-летняя знаменитость выложила забавную gif-анимацию, которая помогла ей осознать простую истину.

//Происшествия

В Кузбассе погибли несколько человек в аварии с иномаркой и дорожным катком

В Кузбассе погибли несколько человек в аварии с иномаркой и дорожным катком

В пятницу, 23 августа, на 43-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк в Беловском районе столкнулись дорожный каток и легковой автомобиль. В результате погибли несколько человек и пострадала 13-летняя девочка.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

«Еще 5-10 км - и боевики гораздо точнее будут стрелять по нашей базе в Сирии»
3

Назван лучший зеркальный ответ России на развертывание запрещенных ракет США
4

ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами
5

Вдова ельцинского министра Александра Починка попалась на фальсификациях

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры