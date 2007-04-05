Интернет-технологии добрались до библиотек

В этом году «Румянцевские чтения» посвящены теме «Издатели - библиотеки - читатели в системе научной коммуникации. Вызовы эпохи Интернет».

Цель конференции - укрепить контакты между библиотеками и издательскими организациями для обеспечения доступа граждан России к наиболее полной, достоверной и качественной информации. На конференции предполагается обсудить вопросы развития системы коммуникаций как информационного пространства, где формируются и распространяются научные знания, определиться с ролью и местом библиотек и издательств в этом процессе. Также будут рассмотрены вопросы, связанные с изданием и распространением научной книги, электронными ресурсами библиотек и новыми средст­вами научных коммуникаций.

В рамках конференции пройдет заседание нескольких круглых столов: «Роль социокультурных институтов в сохранении и развитии русского языка как языка национального общения народов России», «Взаимодействие издательств и библиотек - фактор решения проблем детского чтения».

В рамках конференции пройдет открытие выставки «Доктор Карл Бехер и его коллекция исторических переплетов».