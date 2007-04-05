Том Хенкс – человек без недостатков

- Мистер Хенкс, весь прошлый год прошел под знаком фильма «Код Да Винчи», где вы сыграли главную роль. Эта картина вызвала много споров. Легко ли вам было в ней сниматься?

- Перед тем как принять решение, я прочитал одноименную книгу, и она меня очень заинтересовала. Я знал, что тема фильма будет неоднозначно воспринята определенной частью зрителей, но «Код Да Винчи» - не документальное кино, в его основе лежал вымысел. То, что многие расценили эту картину как антирелигиозную, я считаю неправильным. Хотя, с другой стороны, скандальность пошла фильму на пользу, и в мировом прокате «Код Да Винчи» собрал около полумиллиарда долларов. Что же касается самих съемок, то это была для меня обычная работа, которую я постарался выполнить профессионально.

- Планируется ли продолжение?

- Пока об этом рассказывать рано, но переговоры ведутся. Скорее, это будет не продолжение, а предыстория. То есть события новой картины будут разворачиваться до того, как мой персонаж попадает в Париж. Мне, кстати, очень понравилось жить в этом городе. Я даже немного выучил французский язык благодаря моему партнеру по фильму Жану Рено.

- Как вы думаете, кем бы вы стали, если бы не выбрали профессию актера?

- Ну уж точно не академиком, как мой герой из «Кода Да Винчи»! (Смеется.) Науки никогда не давались мне легко. Поэтому ни врача, ни юриста из меня тоже не получилось бы… Наверное, я был бы мастером по ремонту велосипедов! (Смеется.) Так что мне здорово повезло, что я решил заняться актерским мастерством.

- С кем вы дружите в Голливуде?

- О, у меня очень много друзей. Давайте лучше, чем всех их перечислять, я назову вам одного из моих самых близких друзей - режиссера Рона Ховарда. Именно он 23 года назад доверил мне первую главную роль в большом кинофильме «Всплеск». Именно он снял меня позд­нее в фильме «Аполло 13», а в прошлом году - в том самом «Коде Да Винчи», о котором мы с вами только что говорили. Мы с Роном дружим семьями уже много лет, и, поверьте мне, я готов сниматься в каждом его фильме - настолько мне нравится с ним работать!

- С некоторых пор вы не только актер, но и кинопродюсер. Почему решили освоить эту профессию?

- У меня есть собственная кинокомпания, которая называется «Playtone». В какой-то момент я решил, что не нужно сидеть и ждать, что кто-то позвонит и пригласит меня участвовать в интересном проекте, нужно самому эти проекты разрабатывать. Конечно, снимать кино - это дорогое удовольствие, и не все сценарии, которые рассматриваются моей компанией, будут запущены в производство. Но есть несколько очень интересных проектов, которые могут стать реальностью. Надеюсь, что в одном из фильмов я сыграю с моим сыном Колином, которого вы, может быть, помните по роли ассистента режиссера в кинокартине «Кинг Конг».

- В отличие от многих ваших коллег вы совсем не скрываете свой возраст…

- В прошлом году мне исполнилось 50. Скажу вам чест­но, мне нравится становиться старше. Во-первых, я становлюсь умнее и опытнее, во-вторых, этот процесс все равно нельзя остановить, поэтому нужно расслабиться и получать удовольствие! (Смеется.) Слава богу, мы живем в XXI веке, и медицина сейчас развита намного лучше, чем раньше. Поэтому и продолжительность жизни увеличивается.

- Вы пользуетесь в Америке большой популярностью. О политической карьере не думаете?

- Нет, не думаю. Я никогда не хотел стать политиком. Да меня никто и не приглашал принимать участие в каких-нибудь избирательных кампаниях. Потом, посмотрите на Арнольда Шварценеггера - он был кинозвездой и миллионером, у него практически не было никаких забот. А теперь его день расписан по минутам, и у него совершенно нет времени сниматься в новых фильмах про приключения Терминатора… Правда, он остается миллионером, и хоть это - хорошо! (Смеется.)

- В Голливуде вас называют «человек без недостатков». У вас их действительно нет?

- К сожалению, недостатков у меня предостаточно. К примеру, я отказываюсь смотреть модные сейчас фильмы ужасов, так как этот жанр меня совершенно не привлекает. Далее, я не понимаю, зачем в моем мобильном телефоне находится фотокамера? Когда я хочу кого-то сфотографировать, то использую фотоаппарат, а не мобильник… Еще я не получаю удовольствия от просиживания часами в Интернете. Одним словом, если вы спросите моих детей, то они назовут вам массу моих недостатков!

От редакции. Известный российский актер и бодибилдер Александр Невский сейчас живет в Лос-Анджелесе и снимается в голливудских фильмах. Недавно вышла в свет его книга «Большая энциклопедия фитнеса», а в 2007 году на мировых экранах появится новый супербоевик «Охотники за сокровищами» (в котором Невский играет с Дэвидом Керредайном и Шерилин Фенн).