«Алисы» Северная стать

- В чем основное отличие альбома «Стать Севера» от предыдущих работ «Алисы»?

- Это в первую очередь НОВЫЙ альбом. Чем он отличается от других работ «Алисы»? Да тем, чем каждый альбом отличается от предыдущего. Мне кажется, все наши альбомы разные, их нель­зя сравнивать между собой.

- В альбоме «Сейчас позднее, чем ты думаешь» вы затронули тему судеб нашей Родины, на диске «Изгой» делились своими переживаниями по поводу своей внутренней войны, а какая главная тема у альбома «Стать Севера»?

- Главная тема, что мы, Россия, - это именно Север, а не Восток и не Запад, не Европа и не Азия.

- Одним из треков нового диска стала песня Майка Науменко «Старые раны». Почему вы решили перепеть именно ее?

- Я почувствовал эту песню как свою, сроднился с ней.

- В прошлом году вы записали трек «Рок-­н-ролл - это мы» с привлечением большого числа наших рокеров. Все ли музыканты, которых вы приглашали для участия в записи, откликнулись на ваш призыв?

- Все, кого я приглашал, откликнулись. За исключением Юрия Шевчука, который сначала спел, а потом закапризничал и попросил стереть его треки, что я и сделал. Всем остальным музыкантам я хочу сказать большое спасибо за участие!

- Почему именно песня «На пороге неба» попала в картину «Волкодав»?

- Я не знаю, почему создатели фильма выбрали эту песню. Писал я «На пороге неба» для себя, а фильм «Волкодав» появился значительно позже.

- А как вам сам фильм?

- Вы удивитесь, но я так и не посмотрел его.

- В свое время вы сами сыграли роль в картине «Взломщик». Как сейчас, по прошествии лет, вы оцениваете эту работу? Не было ли желания продолжить свой актерский опыт?

- Каждый должен заниматься своим делом. Я не актер, и опыт работы в кино наглядно показал мне, что это не мое дело. Поэтому в кино я с тех пор больше не снимался и сниматься не буду, даже если мне это предложат.

- До недавнего времени группа «Алиса» сотрудничала с компанией RealRecords, а новая пластинка выйдет на лейбле «Гранд Рекордс». Почему?

- Компания «Гранд Рекордс» выиграла тендер. Вот и вся причина.

- Что ждет ваших зрителей на презентации альбома в Лужниках?

- Зрителей ждет рок-концерт. Мы будем стараться.

- Ваша дочь Вера приняла участие в записи песни «Родина» с альбома «Сейчас позднее, чем ты думаешь». Будет ли повторен подобный опыт в какой-нибудь из будущих работ «Алисы»?

- Если возникнет такая идея, я попрошу Веру еще раз спеть. Но пока мы в ее услугах не нуждаемся.

- Не планирует ли Вера в будущем пойти по вашим стопам и связать свою жизнь с рок-музыкой?

- При всем своем желании, по моим стопам ей трудно будет пойти. Так что Вера пойдет по своим стопам своими собственными стопами (улыбается).

- Сейчас множество музыкантов, в том числе рокеров, написали и выпустили автобиографические романы. Нет ли у вас планов издать мемуары?

- У меня много дел, и на то, чтобы писать книги, сейчас нет времени.

- А как вы вообще относитесь к желанию музыкантов попробовать себя в литературном жанре?

- Если хотят, то пусть пробуют. Это же личное дело каждого.

- Наверняка у группы накопилось достаточное количество песен, не выходивших на дисках. Нет ли у «Алисы» планов записать еще один альбом вроде «Джаза»?

- Нет. Ничего типа «Джаза» пока не накопилось.

- На концертах «Алисы» теперь все чаще можно встретить так называемых готов. Как вы относитесь к тому, что «Алиса» попала в список их музыкальных предпочтений?

- Их музыкальные предпочтения меня радуют. Приятно осознавать, что у грустных готов будет капелька здорового оптимистичного рока (смеется).

- Раньше вы почти всегда выступали в своеобразном концертном гриме. Сейчас же вы практически отказались на своих выступлениях от этого «хулиганского» имиджа…

- Я не знаю, что такое имидж. Я выступаю так, как мне удобно. А боевые узоры - это сиюминутная прихоть. Есть настроение - мажу рожу, нет - не мажу. Я не знаю, что будет в Лужниках, в гриме я буду или без… Все зависит от настроения.