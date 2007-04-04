Тройной юбилей

К 15-­летию программы «Городок», которое случится летом на канале «Россия», готовится документальный фильм. Повод для этого тройной: в июле Илье Олейникову исполняется 60 лет, а Юрию Стоянову - 50! Съемочная группа фильма с согласия хозяев «Городка» получила «вид на жительство» в «Городке» и использует эту уникальную возможность, чтобы наблюдать, как рождается новый выпуск программы. Впервые в «Городке» Юрий Стоянов возьмет интервью у Ильи Олейникова и наоборот.

В своей автобиографической книге артисты написали, что их жизнь делится на две части - до «Городка» и в «Городке». Уже известно, через какие взлеты и падения шли они к своему звездному часу и насколько случаен или закономерен их ошеломительный успех. В начале 90-­х годов Илья Олейников, например, был больше известен как конферансье и мастер концертных реприз. Он гастролировал по стране и выступал в «сборных солянках» с Сергеем Минаевым и группой «Мираж». Для юбилейного фильма участников программы снимут на театральной сцене, на эстраде и в семье.