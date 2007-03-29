Комиссаров продаст «Дом»?
№ 13(47) от 29.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Поговаривают, что Валерий Комиссаров сворачивает свой телебизнес в России и распродает имущество. Например, съемочный комплекс.
По слухам, председатель думского Комитета по информационной политике, известный борец с порнографией Комиссаров и его телеимперия «Моя семья» имеют отношение и к известному реалити-шоу «Дом-2». Кроме телезрителей это шоу очень волнует жителей подмосковной деревни Лешково, что в Красногорском районе. Дальнейшее совместное проживание в одной деревне с программой канала ТНТ «Дом-2» они считают невозможным. Для съемок этого шоу телевизионщики построили три дома из пеноблоков, здесь же стоят 10 вагончиков для обслуживающего персонала. Круглые сутки подъезжают машины, вокруг намусорено, шум и гам не смолкают даже ночью - жизнь деревенских жителей превратилась в ад. К тому же все эти теледекорации находятся в водоохранной зоне реки Истра.
С «Домом-2» постоянно борются местные власти, экологическая милиция и даже Олег Митволь. Но «Дом» и ныне там. Местных жителей постоянно успокаивают тем, что шоу вот-вот закончится, мол, потерпите еще чуть-чуть…
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