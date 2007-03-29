«Ника» развлекательная

Ни для кого не стала сюрпризом победа фильма Павла Лунгина «Остров» в главных номинациях (лучший фильм, режиссура, мужская роль). Петр Мамонов не стал произносить пламенную речь, как на «Орле», когда он призывал русских опомниться, перестать спиваться, проигрывать все нажитое нелегким трудом одноруким бандитам и стращал китайцами. На этот раз лучший актер России был тих и застенчив. А вот «старая гвардия» в основном пребывала в праздничном возбуждении. Еще бы - юбилей, столько годков продержались вместе, чего только не повидали.

Подав в отставку, честно отпрезидентствовав два срока, Эльдар Рязанов получил свой законный приз «За честь и достоинство». Но, судя по энергетике его последнего фильма «Андерсен. Жизнь без любви», на заслуженный отдых не собирается. Так что есть надежда - мастер вернется к жанру комедии, которым владеет блестяще, и получит «Нику» уже в номинации «Лучший фильм». А пока его поздравляли, так сказать, вообще, и особенно задушевно это сделала Людмила Гурченко, обязанная г-ну Рязанову своими лучшими ролями.

Не осталась без внимания и рязановская «старая кляча» - Лия Ахеджакова. Она получила приз за лучшую женскую роль второго плана в фильме К. Серебренникова «Изображая жертву». Другой герой фильма, заявивший, что «русское кино в жопе», задал юбилейной «Нике» определенную дозу адреналина. То, что «русское кино в жопе», стал опровергать Михаил Швыдкой. Ведь у нас в производстве 219 картин!

Среди не вышедших на сцену по уважительной причине - Виктор Сухоруков (лучшая мужская роль второго плана) и Евгения Симонова (лучшая женская роль). Если в первом случае у меня возражений нет, то во втором я бы предпочел Ренату Литвинову, блестяще сыгравшую в фильме А. Балабанова «Мне не больно». В этой работе наметились контуры того, чего раньше не было в работах Литвиновой. Раньше она не играла, а «изображала» раз и навсегда придуманный характер, лепила «бренд» по имени «Рената». В фильме Балабанова Рената наконец-то играет характер героини, которой не является. И это стоило поощрить, в то время как великолепная, но камерная актриса Евгения Симонова зачем-то помещена мужем-режиссером Андреем Эшпаем в заведомо недоверчивую ситуацию. Ее героиня - советская скульпторша-монументалистка с бесконечной энергией, романами, мужьями и челядью - ну никак не совпадает с тем стилем, в котором работает актриса. Так что с выбором в этом году было не густо! Кризис женских ролей, однако…

А вот с чем у нас кризиса нет, так это с художественной самодеятельностью. Особенно впечатлило исполнение губернатором Калининградской области Георгием Боосом песни «Подмосковные вечера». Обычная гитара казалась совсем маленькой на его могучей груди.

Зал принял его с большим восторгом, чем даже Максима Галкина, который поведал собравшимся новый анекдот про «трясущийся холодец»: «Открывает президент холодильник и видит, как затрясся холодец на блюдце. «Не бзди! - говорит президент. - Я за сыром». Так что ножницам редакторов Первого развлекательного было что делать. А впереди - «Серебряная калоша», тоже прописавшаяся на СТС. Вот когда посмеемся всласть!