Песни в Приэльбрусье

Д

ля участников самого высокогорного музыкального фестиваля в Европе, который традиционно проходит весной на склонах Чегета, ответы найдены давно: горы, лыжи и песня - не просто времяпрепровождение, а страсть, образ жизни. Они уже освоили Австрийские и Французские Альпы, покатались на лыжах в странах бывшего соцлагеря, а все равно их тянет на Северный Кавказ, в край удивительной первозданной природы и чистоты, в край, где зародились традиции российского горнолыжного спорта и бардовской горнолыжной песни.

Сюда, в Приэльбрусье, когда-то часто наезжал Юрий Визбор, который любил и воспел эти места. Помнят здесь и чтят Владимира Высоцкого, чьи песни из фильма «Вертикаль» до сих пор поет вся страна. Сегодня эти традиции продолжают романтики и любители экстремальных видов спорта московского горнолыжного творческого клуба «ЧЕГЕТиЯ», которые уже в восьмой раз при поддержке администрации поселения «Эльбрус» проводят здесь Фестиваль авторской песни. Именно они в прошлом году в марте у кафе «Ай» на горе Чегет на высоте 2600 метров установили мемориальную доску Юрию Визбору, отдали дань его таланту, и именно они привлекают сюда энтузиастов горных лыж и поклонников авторской песни со всей страны.

На время проведения фестиваля (а это всего шесть дней) в Баксанское ущелье приходит настоящий праздник, так как каждый день проходят концерты, спортивные соревнования, творческие конкурсы, дискотеки, в которых принимают участие все желающие - и стар и млад. Запланированы специальная детская программа, красочный горнолыжный карнавал и «Юморина» в концертном зале гостиницы «Чегет».

Президент клуба «ЧЕГЕТиЯ» и директор Фестиваля «Приэльбрусье­2007» Владимир Городзейский уверены, что «в эпоху повсеместной коммерциализации культуры бардовское движение давно ушло бы в историю вместе с Совет­ским Союзом, не будь у этого направления столь верных продолжателей и, что не менее важно, достойных меценатов». Уже четвертый год подряд генеральным спонсором Фестиваля «Приэльбрусье» выступает опорный банк Российских железных дорог - ОАО «ТрансКредитБанк». Первый вице-президент банка Алексей Крохин считает, что «деловая репутация и доброе имя банка складываются не только благодаря умелой работе в профессиональной сфере, но и благодаря поддержке социально значимых проектов, одним из которых для банка и является фестиваль горнолыжной авторской песни в При­эльбрусье».

В этом году на фестивале выступят извест­ные авторы-исполнители Вячеслав Ковалев (Санкт-­Петербург), Михаил Калинкин, Валерий Михлюков, Владимир Городзейский (Москва), дуэт «Зеленая лампа» - Владислав Шадрин (Екатеринбург) и Дмитрий Обухов (Нижний Тагил), Евгений Биринцев (Челябинск), Максим Хмызов (Волгоград) и др. Их концерты повсеместно собирают полные залы, но тем не менее они всегда несут ощущение камерности происходящего, демонстрируя высокий уровень исполнительского мастерства и умение донести простые и в то же время мудрые тексты.

Особенность фестиваля в Приэльбрусье в его искренности и бескорыстии, в возможности дать людям почувствовать себя «старыми знакомыми». Посидеть у костра и спеть вместе, спуститься с друзьями на лыжах с Эльбруса и Чегета, полюбоваться голубыми ледниками и близкими звездами, заснеженными горами и водопадами, забыть о городской суете, оставив все трудности, неурядицы там, внизу, на равнине, получить заряд бодрости и оптимизма на долгое время.

Несмотря на бытующие полярные мнения о бардовской песне, очевидно, что она является важной и самобытной частью нашей национальной культуры, не имеющей аналогов за рубежом. В условиях засилья массовой западной культуры сохранить этот жанр особенно важно, и поддержка бардовских фестивалей такими крупными компаниями, как ОАО «ТрансКредитБанк», позволяет надеяться, что их популярность и жизнь будут долгими и успешными.