Роковая песня

Яна Чурикова стала ведущей новой программы «История песни» на Первом канале. 24 марта в эфир выйдет программа, посвященная лучшей песне для всех влюбленных

70-80-­х годов - «Ищу тебя». Сегодня мало кто помнит, что песня, начинающаяся со слов: «Всегда быть вместе не могут люди...», прозвучала в мюзикле «31 июня». Большинство полагают, что «Ищу тебя» впервые исполнила Лариса Долина. Она действительно поет эту песню... в «Старых песнях о главном - 3», на «Фабрике звезд» и на концертах. На самом деле эту песню композитор Александр Зацепин написал для Аллы Пугачевой, но маэстро и певица поссорились, поэтому впервые «Всегда быть вместе не могут люди...» прозвучала из уст Татьяны Анциферовой, которая в те годы была очень популярна. И вдруг пропала... Писали, что она ушла в монастырь, уехала в Америку, умерла. Но Татьяна просто заболела. Врачи жестко поставили вопрос: жизнь или голос. Анциферовой сделали операцию, после которой в течение нескольких недель она не могла даже говорить. Врачи запретили Татьяне иметь детей, но она родила сына, пролежав почти весь срок на сохранении.

Знаменитый композитор Александр Зацепин (автор музыки к фильмам Гайдая, фильму «Земля Санникова» и т.д.) написал «Ищу тебя» в стиле диско. Это был настоящий прорыв! За «железным занавесом» советский композитор создал музыку, модную на Западе. Более того, Зацепин записал песню в домашней студии у себя на квартире! Подобного в СССР еще не было. За глаза Зацепина называли «композитором с паяльником»: всю аппаратуру в домашней студии он собирал сам. Вдохновляла и помогала Александру Сергеевичу его любимая жена Светлана. Они были вместе почти

30 лет. И песня «Ищу тебя» оказалась для них пророческой - «всегда быть вместе не могут люди». Светлана скоропостижно умерла. Пророческой оказалась песня и для других участников телемюзикла «31 июня», солистов балета Большого театра Людмилы Власовой и Александра Годунова. Они - самая красивая балетная пара Советского Союза - были счастливы в браке, но в августе 1979 года стали «Ромео и Джульеттой холодной войны». Во время гастролей Александр Годунов остался в США. Людмила Власова решила вернуться на родину, навсегда расставшись с любимым мужем.