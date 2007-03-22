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Ведущий востоковед

Антон Хреков не хочет быть героем

№ 12(46) от 22.03.2007 [«Аргументы Недели », Таня ГЕЙНС ]

Ведущий востоковед
Для Антона появление в кадре – не самоцель
     - Антон, ваша передача «Главный герой» - о личностях, о тайнах их жизни. А насколько откровенно вы готовы рассказать о себе?

 - Мы делаем программу об известных и выдающихся людях, которые необычны для своего времени. Почему вы думаете, что я с ними в одной компании?! Моя известность продиктована лишь публичностью этой профессии...

 - При этом говорят, что вы не любите, чтобы вас называли ведущим.

 - Я против того, чтобы меня называли тем, кем я не являюсь. Я тележурналист, а ведущий - это другая профессия. Для меня появление в кадре не самоцель, а продолжение репортерской работы.
В нашей «студии без границ» мы не разговоры разговариваем, а дело делаем. Из студии мы можем выйти на место события, можем показать те или иные предметы... Это наше ноу-хау, которое ломает все стереотипы останкинского бункера!

 - Первый раз вы появились в эфире в 2001 году, когда Татьяна Миткова посадила вас в кресло ведущего новостей...

 - Посадили Ходорковского. А меня не посадили, а попросили временно заменить ведущего утренних новостей. Как вы помните, у нас ровно половина сотрудников ушла с НТВ! Мне позвонила Татьяна и сказала: «Выручай! В эфир физически некому выходить!» Вот я и выручал на протяжении двух с половиной месяцев. А потом снова пошел работать корреспондентом.

 - То есть вы делали карьеру?

 - Для меня нет понятия «карь­ера», и я никогда не пытался ее выстраивать. Какой смысл? Она у всех заканчивается одинаково: «Карьера - памятник - ограда».

 - Но ведь вы учились когда-то в Институте Азии и Африки и к чему-то себя готовили?

 - В 90-­х годах о карьере мало кто задумывался. А учился я в Институте Азии и Африки: у меня почти все родственники востоковеды, мы с родителями жили несколько лет во Вьетнаме... Я даже сейчас не представляю, как бы я жил без Востока в себе. Но в 90-­х востоковедение деградировало. Когда я увидел, как ученые пишут заказные статьи, мне стало омерзительно!

 - Поэтому вас и занесло на ТВ?

 - Это было в 1997 году, я тогда непонятно чем занимался. Как-то мы встретились с моим сокурсником Федором Тавровским (в то время он работал в международной редакции на НТВ), который предложил мне сходить в Останкино и посмотреть, чем они там занимаются. Я раз пришел, два и вот до сих пор прихожу...

 - Зато теперь вас узнают на улицах?

 - Меня это не трогает. Иногда люди говорят: «Привет!», кто-то начинает пялиться. Против последних я придумал прием - я тоже начинаю на них пялиться. Помню, как-то ехал на электричке утром на работу. Ко мне подошла девушка и говорит: «А что же вы на электричке едете?
А не на других видах транспорта?» «Посмотрите в окно, - отвечаю ей, - другие виды транспорта стоят.
А мы с вами через 10 минут приедем». (Смеется.)

 - Правда, что вы один из любимчиков грозной Татьяны Митковой?

 - Я единственный любимчик своей жены Дарьи. (Смеется.)
А с Татьяной у нас всегда были хорошие рабочие отношения. Сейчас мы сидим на разных этажах, но иногда сталкиваемся, обмениваемся мнениями.

 - Скажите, а почему в 2001 году вы не ушли со всеми с НТВ?

 - Я не очень представлял себе, как можно работать с людьми, которые бегали по окопам и кричали: «Виват!» Где теперь они?! Я не имею в виду Евгения Киселева, я всегда к нему очень уважительно относился.

 - Ваш отец Виктор Хреков - пресс-секретарь Управления делами Президента РФ. Вы советовались тогда с ним?

 - В 2001 году папа работал еще в ИТАР­ТАСС. Он очень тогда за меня переживал, ведь все думали, что могут начаться какие-то силовые действия. Это уже потом он сказал: «Хорошо, что ты принял такое решение».

 - Ваша мама довольна, что вы свою жизнь связали с ТВ?

 - Моя мама всегда мечтала, чтобы я стал ученым-востоковедом. Она училась в романтичные 70­-е, когда званием ученого гордились. Сейчас мама - проректор в Институте практического востоковедения.

 - В сентябре прошлого года вы стали отцом. Как сына назвали?

 - Тимофей. Мы с женой Дашей составили списки имен, которые нам нравятся. У нас совпало «Тимофей». В Краснодаре у меня есть очень хороший друг Тимофей Багров. Можно сказать, что в честь него назвали.

 - Вы присутствовали при родах? Сейчас это модно.

 - Я присутствовал при том, что было перед родами. А это самое тяжелое... Во время родов я ушел, не хотелось это видеть. Да и надо было с собакой погулять. Помню, погулял я с собакой, сижу на кухне, и тут звонит жена и говорит, что родила.

 - До рождения сына ваша Даша работала в японской фирме. Она собирается вновь выйти на работу?

 - Я не из тех, кто хочет, чтобы его жена сидела дома.

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