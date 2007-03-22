Ким Бесингер – застенчивая блондинка

-Ким, в чем секрет вашей молодости?

- Никаких секретов нет, все очень просто. Я стараюсь правильно питаться, регулярно заниматься спортом и не расстраиваться по пустякам. Мне кажется, что как только я стала старше, мне начали предлагать более интересные роли. Поэтому я хочу как можно дольше оставаться в хорошей форме. Надеюсь, что мне это пока удается. (Смеется.)

- Вы выглядите потрясающе! Может быть, вы раскроете читателям «Аргументов неделi» ваши диеты или системы физических упражнений?

- Я посещаю фитнес­-центр почти каждый день, 5 или 6 раз в неделю. Около часа я посвящаю аэробным нагрузкам - кручу педали велотренажера или занимаюсь на «беговой дорожке». После этого минут 20-30 занимаюсь с гантелями под наблюдением моего тренера. Особой диеты я не придерживаюсь, просто стараюсь питаться не менее 4 раз в день, но маленькими порциями.

- Ваша дочка Иреленд тоже хочет стать актрисой?

- О нет, к счастью, эта профессия ее совсем не привлекает. Видимо, сказывается тот факт, что ее родители слишком много времени проводили на съемочной площадке, и она видела, насколько все это тяжело и изматывающе. Так что она выбрала себе не менее достойную, но более спокойную профессию ветеринара. Я рада ее выбору, так как много лет поддерживаю различные организации, защищающие права животных.

- Совсем недавно состоялась очередная церемония вручения «Оскара». Как вы, обладательница этой золотой статуэтки, оцениваете те фильмы, которые сейчас снимают в Голливуде?

- Мне нравится, что появляются серьезные фильмы, которые не только развлекают публику, но и поднимают актуальные общественные темы. Я получила «Оскар» за фильм «Секреты Лос-Анджелеса» в 1998 году, и мне есть с чем сравнивать. В последние годы вышли такие замечательные фильмы, как «Малышка на миллион долларов», «Авиатор», «Вавилон», «Королева» и многие другие. Раньше киностудии основное внимание уделяли приключенческим фильмам и романтическим комедиям, но теперь продюсеры понимают, что публика хочет видеть и другое кино. Именно поэтому ситуация в Голливуде меняется, на мой взгляд, в лучшую сторону.

- Складывается впечатление, что сейчас вы снимаетесь меньше, чем раньше. Это так?

- У меня есть возможность выбирать из тех предложений, которые поступают. Я дебютировала в кино почти 30 лет назад, и поэтому меня сложно удивить каким-то новым сценарием. Тем не менее, когда мне предложили пару лет назад сниматься в фильме «Мобильник», я с радостью согласилась. Мою героиню по сценарию похищают, и она почти весь фильм проводит одна в заточении. Я никогда до этого не играла ничего подобного. Работа в этом фильме была похожа на игру в спектакле, где мне нужно быть на сцене одной и убедительно показывать все чувства, которые моя героиня испытывает. Кстати, я очень хочу когда-нибудь принять участие в серьезной театральной постановке.

- Над чем вы сейчас работаете?

- Я снимаюсь в триллере, который называется «Пока ее не было». Возможно, он появится на экранах уже в этом году. Кстати, в этом фильме мою героиню тоже похищают...

- Что вы думаете по поводу вашего имиджа секс-символа?

- Скажу вам честно, мне было сложно доказать продюсерам, что я не просто еще одна симпатичная девушка с пышными формами, а серьезная актриса. Напомню, что я начала сниматься в середине семидесятых, а «Оскар» получила почти 20 лет спустя. Но не буду жаловаться, так как мне очень повезло, и я добилась многого из того, о чем мечтала. Хотя только представьте, я на самом деле очень скромная и застенчивая. До сих пор я теряюсь, когда мне нужно выступать перед большой аудиторией или когда окружающие уделяют мне слишком много внимания. Так вот, вы когда-нибудь встречали застенчивый секс-символ?!

От редакции. Известный российский актер и бодибилдер Александр Невский сейчас живет в Лос-­Анджелесе и снимается в голливудских фильмах. Недавно вышла в свет его книга «Большая энциклопедия фитнеса», а в 2007 году на мировых экранах появится супербоевик «Охотники за сокровищами» (в котором Невский играет с Дэвидом Керредайном и Шерилин Фенн).