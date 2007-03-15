Захват песенного рынка

Как создаются песни

Сегодня, на мой взгляд, отечественная песня заканчивает свое независимое существование. Многие наши звезды поют только так называемые кавер-версии, что по-­английски означает «по­крытие». Эти песни изначально написаны на английском языке. На готовую фонограмму, которая состоит из десятков музыкальных файлов, певец накладывает свой голос - с русской подтекстовкой. Это очень простой путь.

При таком «создании» песни не требуется участия ни композитора, ни, разумеется, музыкантов.

Симптоматично, что песня «Ты должна рядом быть» - это тоже кавер-версия - оригинальный текст был английский. В течение всей работы над этой песней в студии были только звукорежиссер, Дима Билан да ваш покорный слуга.

Рыночный аргумент подобной музыкальной продукции - западные фонограммы очень качественны и значительно дешевле отечественных. Но от каких щедрот берутся эти готовые фонограммы? Схема простая. За каждой песней, которую поет, например, Мадонна - а музыку для нее пишут Диана Воурен, Мишель Эскоффери и другие западные композиторы, - стоят сотни песен, которые были написаны для той же Мадонны или для другой западной звезды, но не вошли в их репертуар. И эти невостребованные сотни песен практически бесплатно передаются нашим фирмам, занятым в шоу-бизнесе. Такие «презенты» вытесняют отечественные песни из репертуара наших исполнителей. Все мои песни, которые поет Дима Билан, на самом деле вовсе не мои. Они принадлежат западным правообладателям и издательствам.

И хотя по телевизору во время их исполнения звучит мое имя, но его называют только потому... что я был вынужден отказаться от прав на песню. И в таком положении находятся все поэты-песенники. На примере той же песни «Ты должна рядом быть» я попытался разобраться, как относится к этому Российское авторское общество (РАО), в котором я состою больше тридцати лет, и получил письменный ответ:

«...Вы обратились в РАО с заявлением на регистрацию русскоязычных (!) текстов песен на музыку иностранных авторов в исполнении Димы Билана. «Ты должна рядом быть» - автор Мишель Эскоффери. Поскольку произведение принад­лежит иностранному правообладателю, вы должны представить в РАО разрешение с долей распределения ав­торского вознаграждения. В настоящее время представленный вами текст можно зарегистрировать только как оригинальное стихотворное произведение без музыки. Вознаграждение за их исполнение в качестве текстов песен начисляться на ваше имя не будет».

В нашем законе о защите авторских прав есть пункт второй статьи 49­й. В соответствии с ним, если я делаю перевод и подтекстовку песни без разрешения западных авторов, на меня налагается штраф до 5 миллионов рублей, то есть 180 тысяч долларов. Поэтому, прежде чем писать стихи на западную музыку, я подписываю договор, в котором четко указано, что я не претендую на авторское вознаграждение, в буквальном переводе с англий­ского - «без какого-либо разделения дохода».

Такой же договор я подписал и по песне «Воздушные замки», которую поет Валерий Леонтьев - изначально и эта песня была написана на испанском языке.

Угроза уничтожения

Поясню происходящее на примере автомобильного рынка. Западные фирмы задешево продали нам, предположим, «мерседес», то есть песню Мадонны, которая ей почему-то не подошла. А мы тут, в России, засунули в этот «мерс» мотор от «москвича» - написали русский текст.

Наши певцы поют эти песни на концертах, фонограммы прокручиваются на радиостанциях, и так зарабатывают деньги - но только для западных авторов. А там есть что получать - например, «рингтоны», то есть мелодии звонков на сотовые телефоны, продаются в России миллионами копий. Продано больше 9 миллионов рингтонов песни «Ты должна рядом быть» - и все денежки ушли западным правообладателям.

Я давно выступаю против кавер-версий еще и потому, что при наложении русского текста на английскую песню возникают чуждые русскому языку паузы. Ни о каком русском стихотворном размере и речи быть не может. Без музыки все кавер-версии не имеют стихотворного размера. Поэтому кавер-версии звучат только один сезон, а потом приедаются. Это изначально разовая продукция. Эти песни вовсе не «Лунная дорожка» или «На высоком берегу, на крутом» в исполнении Юрия Антонова, которые звучат четверть века и будут звучать и дальше.

Угроза уничтожения отечественной песни вполне реальна - большинство моих соавторов и товарищей по песенной секции Союза композиторов России за последние годы не продали ни одной песни. А что экономически не поддер­живается - то исчезает. Композитор, который несколько лет не продает ни одной песни, меняет профессию, становится учителем музыки, идет работать в кабак...

В конкурентной борьбе все средства хороши. Обвиняя российских производителей в тотальном пиратстве, подрывая изнутри российскую песню, распространяя на рынке кавер-версии по демпинговым ценам, в конечном итоге преследуется одна цель - задавить отечественных производителей, а потом взвинтить цены на конечную аудиопродукцию. А заодно привить русской публике западные музыкальные вкусы, которые собственно - если положить руку на сердце! - уже давно привиты и дали гл убокие корни.

Эта практика обрекает отечественных композиторов, а следом и поэтов, а значит, и все Российское авторское общество на деградацию и последующую ненадобность.

А за этим, по сути, стоит утрата национальной самоидентификации.

В такой борьбе все средства хороши...