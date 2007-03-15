//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Захват песенного рынка

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Сергей АЛИХАНОВ ]

Захват песенного рынка

Как создаются песни

  Сегодня, на мой взгляд, отечественная песня заканчивает свое независимое существование. Многие наши звезды поют только так называемые кавер-версии, что по-­английски означает «по­крытие». Эти песни изначально написаны на английском языке. На готовую фонограмму, которая состоит из десятков музыкальных файлов, певец накладывает свой голос - с русской подтекстовкой. Это очень простой путь.

 При таком «создании» песни не требуется участия ни композитора, ни, разумеется, музыкантов.

 Симптоматично, что песня «Ты должна рядом быть» - это тоже кавер-версия - оригинальный текст был английский. В течение всей работы над этой песней в студии были только звукорежиссер, Дима Билан да ваш покорный слуга.

 Рыночный аргумент подобной музыкальной продукции - западные фонограммы очень качественны и значительно дешевле отечественных. Но от каких щедрот берутся эти готовые фонограммы? Схема простая. За каждой песней, которую поет, например, Мадонна - а музыку для нее пишут Диана Воурен, Мишель Эскоффери и другие западные композиторы, - стоят сотни песен, которые были написаны для той же Мадонны или для другой западной звезды, но не вошли в их репертуар. И эти невостребованные сотни песен практически бесплатно передаются нашим фирмам, занятым в шоу-бизнесе. Такие «презенты» вытесняют отечественные песни из репертуара наших исполнителей. Все мои песни, которые поет Дима Билан, на самом деле вовсе не мои. Они принадлежат западным правообладателям и издательствам.
И хотя по телевизору во время их исполнения звучит мое имя, но его называют только потому... что я был вынужден отказаться от прав на песню. И в таком положении находятся все поэты-песенники. На примере той же песни «Ты должна рядом быть» я попытался разобраться, как относится к этому Российское авторское общество (РАО), в котором я состою больше тридцати лет, и получил письменный ответ:

 «...Вы обратились в РАО с заявлением на регистрацию русскоязычных (!) текстов песен на музыку иностранных авторов в исполнении Димы Билана. «Ты должна рядом быть» - автор Мишель Эскоффери. Поскольку произведение принад­лежит иностранному правообладателю, вы должны представить в РАО разрешение с долей распределения ав­торского вознаграждения. В настоящее время представленный вами текст можно зарегистрировать только как оригинальное стихотворное произведение без музыки. Вознаграждение за их исполнение в качестве текстов песен начисляться на ваше имя не будет».

 В нашем законе о защите авторских прав есть пункт второй статьи 49­й. В соответствии с ним, если я делаю перевод и подтекстовку песни без разрешения западных авторов, на меня налагается штраф до 5 миллионов рублей, то есть 180 тысяч долларов. Поэтому, прежде чем писать стихи на западную музыку, я подписываю договор, в котором четко указано, что я не претендую на авторское вознаграждение, в буквальном переводе с англий­ского - «без какого-либо разделения дохода».

 Такой же договор я подписал и по песне «Воздушные замки», которую поет Валерий Леонтьев - изначально и эта песня была написана на испанском языке.

Угроза уничтожения

  Поясню происходящее на примере автомобильного рынка. Западные фирмы задешево продали нам, предположим, «мерседес», то есть песню Мадонны, которая ей почему-то не подошла. А мы тут, в России, засунули в этот «мерс» мотор от «москвича» - написали русский текст.

 Наши певцы поют эти песни на концертах, фонограммы прокручиваются на радиостанциях, и так зарабатывают деньги - но только для западных авторов. А там есть что получать - например, «рингтоны», то есть мелодии звонков на сотовые телефоны, продаются в России миллионами копий. Продано больше 9 миллионов рингтонов песни «Ты должна рядом быть» - и все денежки ушли западным правообладателям.

 Я давно выступаю против кавер-версий еще и потому, что при наложении русского текста на английскую песню возникают чуждые русскому языку паузы. Ни о каком русском стихотворном размере и речи быть не может. Без музыки все кавер-версии не имеют стихотворного размера. Поэтому кавер-версии звучат только один сезон, а потом приедаются. Это изначально разовая продукция. Эти песни вовсе не «Лунная дорожка» или «На высоком берегу, на крутом» в исполнении Юрия Антонова, которые звучат четверть века и будут звучать и дальше.

 Угроза уничтожения отечественной песни вполне реальна - большинство моих соавторов и товарищей по песенной секции Союза композиторов России за последние годы не продали ни одной песни. А что экономически не поддер­живается - то исчезает. Композитор, который несколько лет не продает ни одной песни, меняет профессию, становится учителем музыки, идет работать в кабак...

 В конкурентной борьбе все средства хороши. Обвиняя российских производителей в тотальном пиратстве, подрывая изнутри российскую песню, распространяя на рынке кавер-версии по демпинговым ценам, в конечном итоге преследуется одна цель - задавить отечественных производителей, а потом взвинтить цены на конечную аудиопродукцию. А заодно привить русской публике западные музыкальные вкусы, которые собственно - если положить руку на сердце! - уже давно привиты и дали гл убокие корни.

Эта практика обрекает отечественных композиторов, а следом и поэтов, а значит, и все Российское авторское общество на деградацию и последующую ненадобность.

 А за этим, по сути, стоит утрата национальной самоидентификации.

 В такой борьбе все средства хороши...

Представляем автора

 Сергей Алиханов автор любимых песен: «На высоком берегу, на крутом», «Лунная дорожка» - музыка Юрия Антонова, «Буду я любить тебя всегда» - музыка Игоря Крутого, «По ниточке, по ниточке ходить я не желаю...» - музыка Владимира Шаинского.

 Песня Сергея Алиханова «Ты должна рядом быть» в исполнении Димы Билана стала лучшей песней 2005 года, песня «Воздушные зам­ки» в исполнении Валерия Леонтьева - лауреат Песни года 2006.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//О чем пишут коллеги

Проклятое золото Ксеньевки

Проклятое золото Ксеньевки

Виктора Донова зарубили топором близ поселка Ксеньевка Могочинского района Забайкалья. Убийство произошло недалеко от железной дороги, и тело заметил машинист проезжавшего поезда.

//Мнение

И грустно, и смешно. Бурные аплодисменты «Газпрому»

И грустно, и смешно. Бурные аплодисменты «Газпрому»

«Только где-то кончается Родина, если Родина есть у тебя», - пела популярная в советские годы группа «Воскресенье». Почему-то вдруг эти слова вспомнились, когда РБК опубликовала прекрасную новость, что фирма г-на Ротенберга возвращает «взад» и «Газпром бурение» - крупнейшего исполнителя буровых работ для «Газпрома», но и знаменитый «Стройгазмонтаж».

//В мире

Немецкая делегация призналась в любви к Крыму

Немецкая делегация призналась в любви к Крыму

Во время визита в Крым представители делегации из Германии надели на встречу с властями региона футболки с надписью: «Я люблю Крым». Признание продублировали русском и немецком языке.

//новости партнеров

//В мире

Единственный вариант мирного урегулирования конфликта в Донбассе назвал аналитик

Единственный вариант мирного урегулирования конфликта в Донбассе назвал аналитик

Политолог и публицист Сергей Черняховский обозначил единственный вариант мирного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре со СМИ.

//Армия

Россия и Китай созвали экстренное заседание Совбеза ООН из-за ракетных испытаний США

Россия и Китай созвали экстренное заседание Совбеза ООН из-за ракетных испытаний США

Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил и.о. постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Эксперт придумал способ вернуть Донецк и Луганск в состав Украины без войны

Эксперт придумал способ вернуть Донецк и Луганск в состав Украины без войны

Украинский журналист Владимир Скачко рассказал, как можно вернуть Донецк и Луганск под юрисдикцию Киева без боевых действий. Соответствующее заявление эксперт сделал, выступая в телевизионном эфире.

//Непознанное

Пророчество Матроны Московской о массовой гибели людей в 2019-м выложили в сеть

Пророчество Матроны Московской о массовой гибели людей в 2019-м выложили в сеть

Святая Русской православной церкви Матрона Московская в свое время предсказала массовую гибель людей в 2019 году. Об этом рассказывается в публикации, выложенной в отечественном интернет-сегменте.

//В мире

Вия Артмане: латышская актриса с русской душой

Вия Артмане: латышская актриса с русской душой

Сегодня, 21 августа, исполнилось бы 90 лет великой актрисе Вии Фрицевне Артмане. Сердце латышской актрисы с русской душой перестало биться 11 октября 2008 года. Но остались ее роли и память… Память и любовь народа.

//Шоу-бизнес

Виторган ответил на заявление Богомолова о драке: "Сказки"

Виторган ответил на заявление Богомолова о драке: "Сказки"

Экс-супруг телеведущей Ксении Собчак Максим Виторган снова уличил во лжи режиссера Константина Богомолова, который встречался с его тогда еще женой у него за спиной, доведя дело до развода.

//Новости партнеров

//Общество

"Я подожгу этот стол вместе с вами. Здесь убили моего брата". Поджигатель из Бирюлева задержан полицией

"Я подожгу этот стол вместе с вами. Здесь убили моего брата". Поджигатель из Бирюлева задержан полицией

Поджигатель из Восточного Бирюлева — мужчина по имени Тимур, ему 36 лет. Местные говорят, что здесь живёт его девушка. А ещё — что когда-то тут убили его брата. Полиции уже удалось задержать преступника

//В мире

Глава МИД Латвии: Вклад русского народа в разгром нацизма неоспорим

Глава МИД Латвии: Вклад русского народа в разгром нацизма неоспорим

«Вклад русского народа в разгроме нацизма неоспорим и жертвы его велики», - неожиданно написал в социальных сетях глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. Кстати, пост написан на русском и английском языках.

//Новости СМИ2

//Общество

Родственники Михаила Хачатуряна обвинили адвокатов сестер в пособничестве убийству

Родственники Михаила Хачатуряна обвинили адвокатов сестер в пособничестве убийству

Родственники Михаила Хачатуряна требуют, чтобы следователи проверили адвокатов Крестины, Ангелины и Марии. Они практически обвинили адвокатов в пособничестве и организации преступления

//Шоу-бизнес

Российский танцор ударил партнершу за кулисами. В итоге пару дисквалифицировали на Чемпионате мира в Аргентине

Российский танцор ударил партнершу за кулисами. В итоге пару дисквалифицировали на Чемпионате мира в Аргентине

Российскую танцевальную пару дисквалифицировали на Чемпионате мира по салонному танго в Аргентине. Причина небывалая для танцевального конкурса - жестокость по отношению к партнеру

//Здоровье

Ученые рассказали, сколько лет восстанавливается здоровье после отказа от сигарет

Ученые рассказали, сколько лет восстанавливается здоровье после отказа от сигарет

Врачи из медицинского центра Университета Вандербильта в США рассказали, как отказ от сигарет может повлиять на здоровье курильщиков со стажем более двадцати лет.

//Шоу-бизнес

Видео: Гарри Галкин научил папу прятаться от репортеров

Видео: Гарри Галкин научил папу прятаться от репортеров

Максим Галкин продолжает публиковать в Instagram забавные видео с участием своих пятилетних детей - Гарри и Лизы. Сейчас звездная семья проводит отпуск в Латвии, где арендует большую виллу.

//Общество

Двадцать процентов компаний на юридическом рынке Москвы - лжеюристы

Двадцать процентов компаний на юридическом рынке Москвы - лжеюристы

Каждая пятая компания в Москве, позиционирующая себя как юридическая, заведомо занимается мошенничеством. К таким выводам пришла группа независимых экспертов, которая организовала контрольные закупки юридических услуг с помощью тайных покупателей у 106 московских организаций

//Шоу-бизнес

Юрий Лоза посоветовал искать вторую половинку по предпочтениям в еде

Юрий Лоза посоветовал искать вторую половинку по предпочтениям в еде

Российский музыкант Юрий Лоза поделился со своими подписчиками в социальной сети оригинальным подходом к гармоничным семейным отношениям. По его словам, секрет кроется в кулинарных предпочтениях.

//Новости партнеров

//В мире

Украину готовят к ядерной катастрофе?

Украину готовят к ядерной катастрофе?

Официальный Киев начал готовить почву для отказа от ядерного топлива для своих реакторов. Этот шаг может привести к повторению Чернобыля, но в больших масштабах.

//Здоровье

Ученые назвали простой способ продлить жизнь

Ученые назвали простой способ продлить жизнь

Врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева рассказала журналистам о простом способе продлить свою жизнь.

//Общество

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который поджег прохожего в Москве

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который поджег прохожего в Москве

Сотрудники полиции разыскивают преступника, пытавшегося сжечь человека. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии с серьезными ожогами тела. Причины нападения пока неизвестны

//Общество

Россиянки рассказали, что им нужно для счастья

Россиянки рассказали, что им нужно для счастья

Российские женщины ответили на вопрос, чего им не хватает для полного счастья. По мнению семейного психолога Светланы Бояриновой, в современном мире понятие «женского счастья» заметно трансформировалось.

//В мире

В Германии сотни миллионов евро уходят на содержание войск США

В Германии сотни миллионов евро уходят на содержание войск США

В Министерстве финансов ФРГ сообщили, что страна тратит сотни миллионов евро на содержание американских войск, размещённых на территории Германии. В Минфине признались, что на эти цели за последние семь лет было выделено более 240 миллионов евро.

//Общество

Верховный суд Крыма во 2-й раз оставил бывшего главу администрации Евпатории Андрея Филонова под арестом

Верховный суд Крыма во 2-й раз оставил бывшего главу администрации Евпатории Андрея Филонова под арестом

Верховный суд Крыма во второй раз оставил в силе решение Киевского райсуда Симферополя о продлении срока ареста бывшего главы администрации Евпатории Андрея ФИЛОНОВА

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Запястье министра науки и образования России стало самым популярным мемом в Сети
2

Агония несокрушимого бастиона «сирийской революции»
3

Украинские СМИ взорвала ирония ведущего телеканала "Россия-1"
4

Предсказан ответ России на возможные поставки Израилем военных технологий Украине
5

Стали известны подробности поисков девочки, пропавшей под Нижним Новгородом

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры