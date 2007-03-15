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Юрий Шевчук годится только для истории?

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Сергей БЕЗНОГОВ ]

Юрий Шевчук годится только для истории?

 Юрий Шевчук: Недавно в Киеве на музыкальной студии компании «Стар Медиа» я работал над своим альбомом. Руководитель студии, мой давний приятель Олег, лидер популярной группы «Братья Карамазовы», познакомил меня с руководителем компании Владом Ряшиным - продюсером проекта «История государства Российского» по Карамзину для телеканала ТВ Центр. Он и предложил мне озвучить фильм. Как всякому очкарику, мне интересна история. Причем в любых трактовках - по Ключевскому, Гумилеву, Фоменко. Несколько лет назад мне на день рождения подарили историю Соловьева - я ее почитываю по несколько страниц перед сном. Исключение - история КПСС, которой затрахали еще в институте... Я не диктор, и поначалу было трудновато, но потом вошел во вкус. Однажды за день озвучил 11 серий. Сегодня готово уже 30, и где­-то через месяц состоится еще одна сессия дня на три-четыре - еще серий 25-30. Я стараюсь не просто начитывать текст. Чем мне особенно близок Карамзин? Он пропускал историю через себя, видны его эмоции, переживания, и мне важно передать зрителям правильную интонацию этого произведения.

 Вообще-­то обычно я не соглашаюсь принимать участие в различных телевизионных проектах и особенно в ток­-шоу, потому что считаю это глупостью. К тому же творчество «ДДТ» в нынешние времена часто не проходит цензуру и формат.

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