Бортко взялся за Гоголя?

Продюсер полнометражной картины «Тарас Бульба»: Это первая российская экранизация повести. В ее создании принимает участие телеканал «Россия». После успеха «Идиота» и «Мастера и Маргариты» ни у кого не было сомнения, кому доверить очередную экранизацию классики. Бортко, как обычно, выступил здесь и режиссером и сценаристом (совместно с Игорем Матюшиным). Тараса Бульбу с его сакраментальной фразой: «Я тебя породил, я тебя и убью!» сыграет бывший министр культуры Украины, артист Богдан Ступка. Роль сына Тараса - Остапа доверили Владимиру Вдовиченкову. Съемки фильма будут проходить в Запорожье, в Крыму, в Польше, в Киеве, в Санкт-Петербурге и продлятся до середины сентября 2007 года. Телеканал «Россия» покажет фильм в 2008 году.