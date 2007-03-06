«Блестящая» сыграет Собчак?

Петро Шекшеев (продюсер сериала «Клуб»): Сериал «Клуб» стал самым успешным и рейтинговым проектом MTV в прошлом году. В марте начинается третий сезон сериала про ночную жизнь. Модные дискотеки, «продвинутая» музыка, множество героев шоу-бизнеса - все это фон, на котором развивается «История Золушки в стиле R&B». Мы рискнули пойти на эксперимент и пригласить на главную роль Аню Семенович из «Блестящих». Аня играет не саму себя, а некий собирательный образ. Хотя в первоначальной версии сценария ее персонаж действительно назывался «Собчак». Аня дебютировала как актриса у нашего режиссера Павла Бардина в «Холостяках», затем сыграла еще несколько заметных ролей. В «Клубе» у нее получилась шедевральная стерва и дура. Очень яркий образ!