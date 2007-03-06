Звезд дрессируют всего неделю

Первый канал по воскресеньям начал показ очередного шоу «Цирк со звездами».

Программу снимают раз в неделю в цирке на Цветном бульваре с «живыми» зрителями, которые покупают билеты, как на обычное представление. Инна Чурикова действительно заходила в клетку с хорошо накормленными тиграми, а Жанна Фриске скакала на лошади...

Создатели программы утверждают: звезды выполняют те же номера, что и профессионалы. Но это, мягко говоря, неправда. За неделю (столько дается цирковым профессионалам на подготовку и натаскивание звезд) не освоишь все премудрости цирковой профессии. ТВ-картинка маскирует огрехи звезд: уж в этом-то умении выдать что угодно за конфетку телевизионщики действительно циркачи!