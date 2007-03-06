Телевизионная версия праздника весны

8 марта на Первом канале две премьеры, две мелодрамы 2006 года. Фильм «Важнее, чем любовь» с Екатериной Васильевой, Еленой Яков­левой, Алексеем Гуськовым и другими. А также «Парк советского периода» Юлия Гусмана. В последнем участвует много звезд кино: Александр Лазарев-мл., Михаил Ефремов, Алексей Булдаков, Сер­гей Никоненко, Нина Усатова, Лидия Федосеева-Шукшина, Александр Пашутин, Авангард Леонтьев, Станислав Садальский, Зиновий Высоковский, Александр Абдулов, Полад Бюль-Бюль оглы, Владимир Зельдин, Анатолий Карпов, Игорь Кириллов, Иосиф Кобзон, Клара Лучко, Владимир Этуш!

Парк советского периода - это коммунистический островок среди страстей новой жизни. Не каждый попадет сюда, но Оле­гу Зимину (Александр Лазарев-мл.) повезло. Он, знаменитый ведущий, автор куль­тового телешоу, которое много лет смотрит вся страна, стал одним из первых посетителей этого заповедного места, о котором должен сделать репортаж. Поначалу все увиденное в этом волшебном парке вызывает у Олега восторженные чувст­ва возврата во времена юности...

Телеканал «Россия», как всегда, представляет целый набор праздничных шоу. Во-первых, это гала-концерт «Все звезды для любимой» с Николаем Басковым. Самые нежные песни прозвучат также в исполнении Валерия Меладзе, Кристины Орбакайте, Иосифа Кобзона, Валерии, Игоря Николаева, Анжелики Варум, Леонида Агутина, Льва Лещенко, Александра Буйнова, Владимира Кузьмина, Сергея Лазарева, Сергея Трофимова.

Во-вторых, это юмористические концерты с утра до вечера: «Веселая компания» с Шифриным во главе, «Бабы, вперед!» в исполнении Степаненко и Петросяна, праздничный капустник «Аншлаг и компания» с Винокуром, Новиковой и Гальцевым, и, наконец, когда телезрители, очевидно, уже будут икать от смеха, их добьет опять же Петросян со своей «Смехопанорамой».