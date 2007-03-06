Нравоучения Андрея Максимова

- Хочу попробовать поразмышлять о тех главных понятиях, которые составляют суть человеческой жизни: вера, любовь, ненависть, комплексы, цель жизни и так далее... Я отдаю себе отчет в том, что я - не Даль и не Ожегов, и вовсе не настаиваю, что мое понимание этих слов единственно верное. Но хочется, чтобы читатель остановил свой бег по жизни и - пусть в автобусе, дома или на пляже - задумался над теми словами, которые он употребляет всю свою жизнь, но над смыслом которых задумывается не столь часто. Он может не согласиться с моим пониманием, отвергнуть его или оспорить. Главное - чтобы остановился и задумался. Мне кажется, такие размышления очень помогают жить и не впасть в житейский хаос.

Предлагаем читателям «АН» составить свое мнение о будущих нравоучениях на примере размышления об эгоизме. Желающие могут поделиться своим мнением с автором по адресу www.amaximov.ru.

Эгоизм

Мне кажется, человек по природе своей эгоистичен. Каждый хочет жить так, как хочется. Любого из нас с большим трудом можно заставить делать то, что противоречит его желаниям.

Если кому-то кажется, что жизнь его сложилась не так, как хотелось, - значит, мало хотелось. Александр Блок говорил о том, что в жизни сбудется то, что человеку хочется; а если не сбудется - то и желания не было; а если сбудется не то - разочарование кажущееся: сбылось именно то.

Главное желание, которое (осознанно или подсознательно) движет человеком, - жить в гармонии с миром и с самим собой. Одному для этого надо существовать тихо и не высовываться; другому - совершать бесконечные подвиги; третьему - усыновлять немеренное количество детей; четвертому - все время менять любовниц.

Не стоит жалеть того, кто умирает на работе или загибается под каблуком жены, - раз он не меняет такую жизнь, значит, она ему нравится.

Если обстоятельства заставляют человека забыть о собст­венном эгоизме - то есть о соб­ственных желаниях, - он превращается в раба.

Раб - это человек, которого вынудили жить с миром и с самим собой в состоянии дисгармонии.

Тот же, для кого рабство - гармоничное и естественное состояние, живет вполне счаст­ливо, с самоощущением свободного человека.

Итак, эгоизм - вполне есте­ственное стремление человека жить так, как ему хочется.

Поэтому своего эгоизма бояться, на мой взгляд, не следует.

Опасаться следует того, что ваш эгоизм распространится слишком широко и перейдет границы чужого эгоизма.

Весь мир - это не что иное, как миллиарды эгоизмов. Как же им ужиться друг с другом?

Во-первых, эгоизмы могут объединяться, и тогда им гораздо легче осуществляться. Так рождаются компании друзей, политические партии, бизнес-сообщества... Ведь все это не что иное, как собрание людей с похожими эгоизмами, то есть с похожим пониманием того, как добиться гармонии с миром.

Во-вторых, воспитание и нормы общества обуздывают наш эгоизм, не давая ему проявляться в полной мере. Благодаря чему наш собственный эгоизм относительно безболезненно может сосуществовать с другими.

Собственно жизнь в обществе можно метафорически определить как некую узду, которая набрасывается на эгоизм людей, чтобы их не занесло куда не следует.

Революция - то есть смена общественной формации - сбрасывает эту узду, эгоизм людей становится неуправляем. К чему это приводит, нам, пожалуй, даже слишком хорошо известно.

В общем, быть эгоистом - не стыдно.

Глупо забывать, что ваш эгоизм - один из миллиардов других эгоизмов. Поэтому, проявляя свой эгоизм, это надо иметь в виду.