Джулия Робертс ждет свое сорокалетие

- Джулия,россий­ские зрители узнали и по­любили вас после фильма «Красотка». Вы сами его часто пересматриваете?

- Честно говоря, последний раз случайно посмотрела «Красотку» на одном из кабельных телеканалов около 10 лет назад. Мне кажется, в этом фильме я ни минуты не нахожусь в состоянии покоя - то куда-то бегу, то кричу, то машу руками, то еще что-то... Одним словом, прыгаю, как кролик! (Смеется.) Сейчас я этого себе на экране уже не позволяю! Но тем не менее «Красотка» сделала меня известной и принесла номинацию на «Оскар». Это положило начало серьезной голливудской карьере.

- Вы всегда хотели стать акт­рисой?

- Пожалуй, именно об этом я и мечтала с детства. Но еще больше мне хотелось просто стать самостоятельной. Поэтому я переехала в Нью-Йорк из штата Джорджия почти сразу после окончания школы. Мне надо было самой платить за квартиру, еду и так далее. Бывало, что одновременно подрабатывала на нескольких работах - была и продавщицей, и официанткой... Моя школьная подруга в то же время поступила в университет и страшно мне завидовала: думала, что именно я живу «взрослой» жизнью. А я, наоборот, завидовала ей, когда читала ее письма о студенческой жизни. Но не отказывалась от своей мечты стать актрисой, ходила в свободное время на кастинги и постепенно начала получать первые роли.

- Сейчас вы одна из самых успешных и высокооплачиваемых киноактрис в мире. Добились ли вы всего, о чем мечтали?

- Да, у меня получилось добиться многого. Причем самое важное достижение - это моя семья. Муж Денни Модер - профессиональный кинооператор. В ноябре прошлого года исполнилось 2 годика нашим близняшкам - дочке Хейзел и сыну Финнеусу. Мне мало кто верит, но у меня даже нет домработницы, я все люблю делать по дому сама - и стирать, и пылесосить! А Денни прекрасно готовит. Лучше всего у него получается жареное мясо, хотя это и приводит в ужас всех наших друзей-вегетарианцев! (Смеется.)

- Почему вы редко выходите в свет?

- Потому, что мы стараемся как можно больше времени проводить дома. Еще до рождения детей мы с Денни старались все свободное время проводить вместе и в домашней обстановке. Мы устраивали себе романтические ужины, смотрели телевизор или слушали хорошую музыку. Теперь делаем то же самое, но вместе с детьми.

- А как вы относитесь к папарацци?

- А как к ним можно относиться? Папарацци зарабатывают за счет того, что вторгаются в личную жизнь других людей. К примеру, если я хочу выкинуть мусор и выхожу из дома - то обязательно вижу там фотографа. Если хочу прогуляться с детьми, то на дороге нас обязательно подстерегает фотограф. Если иду на встречу с подругой - то у порога кафе обязательно дежурит фотограф, и так далее. Эту ситуацию нужно менять, но, к сожалению, пока таблоиды платят огромные день­ги за снимки известных людей, все будет оставаться как прежде.

- Вы никогда не скрывали своего возраста. Это правда, что вам нравится становиться старше?

- Да, нравится. Я чувствую, что становлюсь опытнее и мудрее. В октябре этого года мне исполнится 40 лет, и я ощущаю себя очень комфортно в этом возрасте. И не стоит осуждать тех моих коллег, которые не хотят, чтобы публика и кинопродюсеры знали, сколько им на самом деле лет. Ведь женщине после 45 лет, даже известной и признанной актрисе, не так-то просто получить роль. Стараюсь ко всему этому относиться спокойно - не будут меня приглашать сниматься, значит, я смогу целиком посвятить себя семье.

- Тем не менее предложений у вас более чем достаточно, не так ли?

- Да, но мне пока всего лишь 39 (смеется). Я озвучила паучиху в фильме «Паутина Шарлотты» и скажу вам, что было совсем не просто! Также сейчас заканчивается работа над новым проектом с моим участием, который называется «Война Чарли Вильсона». В этой драме я играю вместе с Томом Хэнк­сом. Скоро мне предстоят съемки в новой картине «Клуб вязания по пятницам». Это экранизация популярной в Америке книги. Также буду сниматься в фильме «Светлячки в саду». Одним словом, безработица мне действительно пока не грозит.

- Что бы вы хотели передать вашим россий­ским зрителям?

- Я уверена, что мы очень похожи! Меня, как и вас, в первую очередь волнует моя семья, а уже потом - карьера. Я очень признательна вам за то внимание, которое вы оказываете моим работам, и надеюсь, что смогу когда-нибудь приехать в Россию вместе с мужем и детьми.

От редакции. Известный российский актер и бодибилдер Александр Невский сейчас живет в Лос-Анджелесе и снимается в голливудских фильмах. Недавно вышла в свет его книга «Большая энциклопедия фитнеса», а в 2007 году на мировых экранах появится супербоевик «Охотники за сокровищами» (в котором Невский играет с Дэвидом Керредайном и Шерилин Фенн)