Рисковая гимнастка

-Вы ушли из спорта из-за конфликта с Ириной Винер и до сих пор с ней не общаетесь?

- Да.

- В 1996 году вы получили серебряную медаль на Олимпиаде в Атланте. Почему Винер тогда вам сказала: «Это медаль не твоя»?

- Видимо, эти слова она бросила в сердцах. На Олимпиаде мы выступали вместе с Аминой Зариповой, за которую Ирина Винер очень переживала. Амина выступила хорошо, но заняла лишь 4-е место. Шаг от пьедестала - это самое обидное для спортсмена. Зарипова для Винер была как дочка. Она с 11 лет жила у Ирины Винер дома (ей далеко было добираться из области в Ташкент), та ее воспитывала, заменяла ей маму и папу.

- В свое время вы дружили с Аминой Зариповой. На свою свадьбу с Алексеем Кортневым она вас не пригласила?

- С Аминой мы не общаемся. На то есть причины.

- Сегодня вы спортом занимаетесь?

- Нет. У меня появилось какое-то отторжение к спорту. После ухода из гимнастики я так и не смогла заставить себя пойти в зал.

- Раньше вы постоянно боролись с лишними килограммами, сидели на диетах. Сегодня вы своим весом довольны?

- Вот рожу еще двух детей, тогда и займусь идеальными формами. Сегодня я все свое внимание уделяю ребенку и семье, поэтому новый график работы меня полностью устраивает. Работать по 12 часов в день, как это было раньше на «России», я уже не могу.

- Вы могли бы согласиться на роль домохозяйки?

- Возможно, я какое-то время посидела бы дома, а потом постаралась бы вернуться на ТВ.

- Выходит, вы не карьеристка?

- Я никогда не ставила перед собой цели стать известной телеведущей. А после замужества приоритеты и вовсе поменялись. Раньше работа для меня была делом жизни, а сегодня - это лишь отвлечение от домашних дел.

- Вы хотите троих детей?

- В ближайшие 5-6 лет, я думаю, у меня будет трое детей. Мне бы не хотелось большой разницы в возрасте между детьми. Моей дочке Мариам сейчас 1 год и десять месяцев. Врач говорит, что по физическому и умственному развитию Мариам тянет на трехлетнего ребенка.

- Это ваша заслуга?

- Думаю, она сама по себе такая. Очень много разговаривает, стихи знает, смотрит на картинку и придумывает свои истории. Просто уникальный ребенок!

- Чем ваш муж Тимур Вайнштейн сегодня занимается?

- Тимур возглавляет продюсерский центр «Леан-М». Сериалы «Солдаты», «Счастливы вместе» и другие - его рук дело.

- Тимур сделал вам предложение через две недели после знакомства. Посоветуйте женщинам: как за две недели можно соблазнить мужчину, чтобы он захотел жениться?

- (Смеется.) Я ничего специально не делала. Это была любовь с первого взгляда. Мы первый раз встретились на предварительном совещании по поводу премии «Слава». Тимур был организатором, а я ведущей. Я на него взглянула, потом над ним пошутила (чего никогда себе не позволяла), а после подумала: «Вот буду рассказывать всем, как я пошутила над своим собственным мужем при первой же встрече!» С Тимуром произошло то же самое. Сначала я ему понравилась, на второй день он занервничал, а на третий день понял, что влюбился. Тимур человек восточный, правильно воспитанный, если он полюбил девушку, то это для него серьезно.

- Ваши родители довольны, что их дочь связала свою жизнь с ТВ, или предпочли бы, чтобы вы продолжили спортивную карьеру?

- Они счастливы, что моя жизнь сложилась именно так. Последние 4 года моей спортивной карьеры они мучались так же, как и я. В спорте мне было находиться очень тяжело, у меня не спортивный характер.

- Поэтому вы и с Бразилией расстались так легко?

- Я всегда мечтала работать на ТВ, а вот тренером быть не хотела. Но поскольку на тот момент я ничего больше не умела - согласилась тренировать детей в Бразилии. Я получала 2 тысячи долларов, появилась возможность перевезти к себе родителей. Но мое интервью корреспонденту передачи «До 16 и старше» изменило все. На последний вопрос: «О чем вы мечтаете?» - я ответила: «Я мечтаю работать на ТВ». Через несколько дней мне позвонили и пригласили поработать в «До 16 и старше». Оклад 200 долларов, и никаких гарантий, что у меня что-то получится. Но я живу по принципу: все - или ничего.

- Получается, все ваши риски заканчиваются положительно?

- Наверное, это от того, что я любую работу делаю честно, слушаюсь всех, несмотря на бывшие регалии...