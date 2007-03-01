Пастушная для Даны и Юлии

№ 9(43) от 01.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]

У двух телевизионных блондинок Даны Борисовой и Юлии Бордовских появилась соперница - Наталья Пастушная. Отныне она тоже будет вести эфир программы «Сегодня утром» на НТВ. В отличие от своих конкуренток у Натальи большой журналистский опыт. На ТВ она с 1993 года - ассистент режиссера на НТВ в «Итогах», редактор на телеканале «2х2», ведущая новостей. С 1999-го - редактор и ведущая новостей на «России». Параллельно работала политобозревателем в Федеральном агентстве новостей. С осени 2000 по август 2006 г. - ведущая программы «События. Время московское» на ТВЦ. Теперь коллеги шутят: на то Наталью и поставили в эфир, чтобы блондинки не дремали