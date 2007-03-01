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Наконец-то «Оскар»

№ 9(43) от 01.03.2007 [«Аргументы Недели », Сергей Шолохов ]

<nobr>Наконец-то</nobr> «Оскар»

 Скорсезе, конечно, не знал, что его «Отступникам» достанутся главные награды академии. Хотя после объявления его имени в номинации «лучший режиссер» было уже понятно, что далее последует «лучший фильм». Это у нас любят всем сестрам по серьгам. А Американская академия давно приучила свою аудиторию, что если приз «за лучшую режиссуру» дается одному фильму, то «Оскара» «за лучший фильм» довольно нелогично отдавать другому фильму. Основная борьба на этот раз шла между фильмом «Вавилон» Алехандро Гонсалеса Иньярриту и «Отступниками» Мартина Скорсезе. Первому знатоки сулили много, но фильму в результате достался «Оскар» в номинации «лучшая музыка». А ведь номинаций было целых семь, включая главные. 

 Американец мексиканского происхождения Иньярриту закручивает сюжет своей картины вокруг выстрела, прозвучавшего в марокканских песках.
 
 Придурки-подростки решили поиграть с ружьем. Пуля попадает в автобус с американскими туристами и ранит героиню Кейт Бланшетт в момент выяснения отношений с мужем Брэдом Питтом. Их дети, оставленные в это время на попечение няньки дома на родине, оказываются в мексиканской пустыне, откуда вместе с пьяным брательником няньки (удачная роль Гаэля Гариса Берналя) пытаются вернуться в США, но сбиваются с дороги… А дочь владельца злополучного ружья где-то в Токио обдумывает, как свести счеты с жизнью…
 
 Фильм мастерски сплетает все сюжетные линии в один узел, пытаясь донести постиндустриальную мысль – взмах крылышек бабочки в Лос-Анджелесе может породить цунами в Индийском океане, настолько все переплетено в современном мире. Впрочем, выстрел, который вернул Кейт Бланшет в объятия Брэда Питта, – слишком дорогая цена за возвращенные чувства. В фильме на первый взгляд все распадается на части, как при вавилонском столпотворении (отсюда и название). Но он больше ориентирует на круговорот каких-то энергий в нашем мире, не всегда носящих человеческий характер. Режиссер задумал рассказать о хаосе, а у него получился космос, быть может, иногда притянутый за уши. Короче, коллективный разум американской академии решил, что парень еще должен поотчетливее сформулировать, что же он хочет сказать миру, благо годков еще не много.
Скорсезе в «Отступниках» взялся за лихой сюжет, где все понятно про героя Мэтта Деймона, офицера спецподразделения полиции, ведущего тройную игру. Ясен, как всегда, герой Джека Николсона, играющий мафиозного «папу». Внедренный в банду Николсона герой Лео Ди Каприо пытается «переиграть» их обоих. Чертовски интересно следить за перипетиями сюжета, где одна «подстава» сменяется другой. Немного, правда, раздражает, как Ди Каприо пытается играть «крутого парня». А Мэтт Деймон вообще уже утратил какие-либо выражения лица. Последний раз он их имел в «Талантливом мистере Рипли» Энтони Мингеллы. Зато оба прекрасно оттеняют абсолютный актерский калейдоскоп Джека Николсона, который и матерится так смачно, что перевод только раздражает.
 
 Так или иначе, фильм с самого начала был лидером. А если учесть, что Скорсезе со своим отвисшим носом и очками завуча не мог не быть наглядным укором академикам за их невнимательность, то «Оскар» ему был неминуем. И то, что борьба велась между достойнейшими, еще раз говорит о самом высоком статусе, который имеет золотой божок в нашем современном киномире.

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