Цирк должен немного пугать

В новойпрограмме (режиссеры Оксана Дружинина и Феликс Михайлов) сочетаются стиль «ретро» и современные трюковые и технические новшества. Если несколько десятков лет назад тройное сальто в воздухе было пределом мечтаний, то сегодня уже крутят четверное! Но самое главное, что к этой программе как нельзя лучше подходит слово «настроение». Именно настроение веселья и элегантной комичности сопровождает ее от начала и до конца. А в результате получается главное – ощущение праздника.

Гвоздь программы – обаятельный и смешной клоун Владимир Дерябкин. Он настоящий мастер самых разных жанров – будь то пение, виртуозная игра на ударных или дрессура медвежонка. Кстати, к его варианту слово «дрессура» не совсем подходит. Скорее, это игра с медвежонком, который, как настоящий артист, исполняет роль милиционера в комической сценке или очень трогательно подыгрывает своему хозяину во время исполнения песни. Разве что только сам не поет!

Адреналина не избежать!

И снова на манеже знаменитый аттракцион «Уссурийские тигры» дрессировщиков Багдасаровых. С ним связано еще одно важное событие. Именно в премьерные дни после восьми месяцев перерыва на манеж вновь вышел заслуженный артист России Артур Багдасаров. Напомним, что прошедшим летом во время представления на него напал тигр Цезарь. Более полугода он лечил сильно поврежденную руку. Но главное – нужно было преодолеть психологический барьер и снова войти в клетку к тиграм, включая того самого Цезаря. Артур мужественно преодолел на репетициях первые шаги в клетке вместе с Цезарем, когда адреналин зашкаливал за все мыслимые грани. А 16 февраля, в день премьеры, вновь появился на манеже.

– Артур, как ты думаешь, Цезарь помнит о том, что произошло?

– Уверен, что да. Мы хорошо знаем своих тигров, манеру и повадки каждого. Знаем, как каждый тигр смотрит, дышит, какой у него оскал, – это нам о многом говорит.

Затаив дыхание, за выступлением следили все, кто знал о случившемся. Волнение особенно усилилось в тот момент, когда Артур, собирая тигров на трюк, крикнул: «Цезарь, ко мне!» – и зверь, спрыгнув с барьера, подошел совсем близко. Слава богу, пока все идет благополучно. Хотя руководитель аттракциона и отец молодых дрессировщиков Михаил Багдасаров держит ситуацию под контролем, поскольку сомневается в возможности полного примирения тигра и дрессировщика.

С тиграми, как и с другим кошачьими, ни о каком примирении речи быть не может. Тигр для человека – это потенциальный убийца. Единственное, о чем можно говорить, – о правильном контакте между человеком и зверем. Пока этого контакта между Артуром и Цезарем нет. Постоянно приходится корректировать дистанцию, устраивать разбор после каждого выступления, в чем-то убеждать ребят. Но это и есть процесс работы, без него не будет ни опыта, ни мастерства.

Каждый раз во время выступления Михаил Багдасаров страхует детей, стоя у полуоткрытой двери клетки. Как и положено по уставу, он вооружен специальным наганом-пугачом, а по бокам стоят ассистенты с водяными брандспойтами. В общем, волноваться поклонникам Артура придется еще долго – программа продлится несколько месяцев.