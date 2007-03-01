«Россия» будет судить убийц

Телеканал «Россия» запускает новый сериал «Ваша Честь». Это развитие популярных программ в жанре «из зала суда». Проблема подобных постановок в том, что суды в них рассматривают в основном гражданские иски.

Чтобы утяжелить криминальную составляющую, продюсеры Валерий Тодоровский и Илья Неретин, режиссер Андрей Кавун решили не мелочиться. В первых же сериях суд Тодоровского и Неретина рассматривает дело об убий­стве жены майора милиции, и далее: об убийстве новорожденного ребенка, эвтаназии, причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, похищении с целью выкупа и т.п. Скучно не будет. Похоже, телеканал «Россия» вступил с НТВ в борьбу за телезрителя, озабоченного криминалом.