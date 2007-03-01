Любовные страсти дочери Сталина

Т елекомпания«Совершенно секретно» и режиссер Алексей Панков подготовили для канала «Россия» документальный фильм «Светлана Аллилуева и ее мужчины». Пожалуй, впервые на телевидении жизнь дочери Сталина представлена так полно и подробно. Только замужем (официально!) она была 5 раз. В числе ее мужей рядовой сотрудник милиции Григорий Морозов, представитель кремлевской элиты Юрий Жданов, жертва сталинских репрессий Джонрид Сванидзе, индийский коммунист из богатого рода раджей Раджа Бридж Сингх, американский архитектор Уильям Питерс.

Она была страстной и увлекающейся натурой. Наиболее яркая история – роман 16­летней Светланы с 40­-летним кинодраматургом Алексеем Каплером. Сталин приказал арестовать его, выслать на поселение. Сталин любил Светлану больше всех своих детей, но с возрастом их взаимопонимание нарушилось. Он, например, развел ее с милиционером Морозовым. По его приказу старший сын Василий съездил в ЗАГС с паспортом сест­ры и через несколько часов привез ей новый документ, в котором уже не было штампа о бракосочетании.

Следующий муж Юрий Жданов – сын члена Политбюро. Для самой Светланы это был брак без любви, а, скорее, в угоду отцу. Они развелись в 1950 году.

После смерти вождя кремлевские угодники моментально отвернулись от Светланы. А после разоблачения культа личности она лишилась последних льгот и привилегий и… вышла замуж за бывшего политзаключенного Джонрида Сванидзе. Но до Сванидзе стали доходить слухи о похождениях жены, и брак распался спустя 2 года. Сингха она встретила в 35 лет. Он приехал в СССР на лечение – они познакомились в Кунцевской больнице. Это была самая искренняя влюбленность Аллилуевой. Но муж вскоре умер у нее на руках, и она поехала в Индию, чтобы развеять его прах. Через некоторое время разразился страшный скандал. Аллилуева пришла в американское посольство в Дели и попросила политического убежища в США.