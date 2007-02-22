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Вы слышите, грохочут сапоги?

Каждое утро с 10.00 до 11.00 «Авторадио» проводит армейские сборы в прямом эфире. И так до 23 февраля!

№ 8(42) от 22.02.2007 [«Аргументы Недели », Юрий ДЕДУШКИН ]

Вы слышите, грохочут сапоги?

Плац - в студии!

В этой игре уже приняло участие много разного народа. Заезжали на «Авторадио» и звезды из «Дома-2», веселый беспредел которых обещают показать по ТНТ 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества...

В день приезда в студию корреспондента «АН» в борьбу за 24-часовое владение брутальным американским «Хаммером» вступили торговый менеджер Дмитрий Быченков и главный бухгалтер Александр Алексашин. Добровольцы в сатиновых трусах, майках и сапогах (форма одежды «номер раз») предстали перед поющими ведущими «Авторадио» - Брагиным, Гордеевой и Захаром и прапорщиком Прохором Петелькой, который и начислял игрокам баллы. Построенная за студией импровизированная «казарма» - главная площадка игры - была оборудована аутентичными железными койками, тумбочками и табуретами.

- Сами-то служили? - спрашиваю ребят.

- Срочную, два года водителем БМП, - по-молодецки отвечает Дмитрий.

- На офицерских сборах, командиром  десантно-понтонного взвода, - рапортует Александр.

«Призывники» разминаются маршировкой. Чувствуется, навыки строевой подготовки в целом не утеряны.

Энтузиазм понятен: всем весело, и к тому же стрижка «под ноль» ждет лишь одного участника. Поэтому каждый рассчитывает на победу...

Армейские будни

Игра, как обычный армей­ский день, начинается с «подъема». В трусах и майках бойцы укладываются в койки и по сигналу Петельки вскакивают и облачаются в солдатскую полевую форму. Успевают оба, но Дмитрий, служивший срочную, выглядит «дисциплинированней». Александр больше напоминает «дембеля» в самоволке.

Следующий конкурс - наматывание портянок. Здесь ребята снова опережают секундомер, а затем снимают сапог и «предъявляют ногу к осмотру» товарищу прапорщику.

И наконец, любимый конкурс «Мурзилок» - строевая песня. Дмитрию достается не форматный для этого дела «хит» Кати Лель «Муси-Пуси», Александру - «Зимний сон» «от Алсу». Смотреть, как марширующие в студии ребята превращают попсовые хиты в военный марш, без смеха невозможно. 

Утерев слезы от хохота, все дружно уходят на 10-минутный перерыв. Пока ведущая читает в эфире «Народные новости», прапорщик Петелька уединяется для подсчета набранных «бойцами» баллов. В «казарме» между тем уже маячит зловещая фигура солдатского цирюльника, раскладывающего на тумбочке свой нехитрый инструмент. Армейская бритва и флакон с ядовитым «Шипром» уже ждут проигравшего...

- Я прошел пять ступеней мастерства, - откровенничает брадобрей, - пока не научился стричь без «ступенек». Теперь могу точно гарантировать даже сохранность ушей!

- А если в ухе сережка? Или родинка на голове?

- Нас учили обходить все препятствия! Если родинка - могу и «пластику» сделать...

- Пластырем залепить?

- Подровнять...

На войне как на войне.

После баллов

Суров прапорщик Петелька! Вердикт его не изобилует похвалами Дмитрию и Александру: портянки намотали плохо («На руку врагу!»), во время строевой песни «носочек не тянули». За два последних конкурса ребятам достается равное количест­во баллов. И лишь солдатская выправка Дмитрия помогает ему победить в первом состязании, а значит, и в игре! Счастливый победитель достает из лототрона заявки двух следующих участников «Ты снова в армии!», а буйная шевелюра Александра за одну минуту падает на пол под парикмахерской машинкой. Правила - на то они и правила: здесь всегда есть один победитель, а один - проигравший...

«Для большинства радиослушателей акция «Ты снова в армии!» - веселое шоу, а для участ­ников - демонстрация реакции и военной смекалки. Проверка на вшивость, если хотите», - комментирует игру «Мурзилка» Гордеева.

- Почему вы решили закончить эту акцию перед Днем защитника Отечества, а не в день праздника?

- Так ведь 23 февраля «Авторадио» делает по всей стране другую «военную» акцию, «Полевую кухню «Авторадио»! В Москве, к примеру, в разных парках культуры и отдыха мы вместе с Владимиром Жириновским, Анитой Цой, Ириной Хака­мадой, «Отпетыми мошенниками» и другими звездами будем угощать народ фирменной армейской едой - горячей армейской кашей с мясом! Это и будет неким финальным аккордом нашей «военно-полевой» темы. Приходите и приглашайте ваших читателей! Обещаю: будет вкусно и весело! 

 

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