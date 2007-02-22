Так называется цикл программ, который стартовал на волнах «Радио «Шансон». Цикл создан совместно с американским издательством «I & I Publishing», которое представило на волнах радиостанции аудиокнигу «Эмиграция: опыт моей жизни». Помимо фрагментов из уникального романа ведущий программы Олег Булгак знакомит слушателей с интересными фактами биографии шансонье, творчество которых тесно связано с эмиграцией.

Например, из программы вы можете узнать, как известный музыкант, вокалист ансамблей «Самоцветы» и «Поющие сердца» Анатолий Могилевский безуспешно пытался продать в Америке свой первый сольный альбом. Как малоизвестный актер Антоша Бледный стал великим Александром Вертин­ским? Почему Алла Баянова начала свою певческую карьеру с исполнения роли мальчика? Почему Михаил Гулько выступил в одном концерте с Лайзой Минелли?

История каждого эмигранта не только уникальна, но и, безусловно, поучительна! Ей было 27 лет, когда ее имя вошло в десятку первых предпринимателей страны. Она написала автобиографический роман. Он основан на реальных событиях. Автор, имя которого известно всей стране, подписывает свои книги лишь инициалами И.Д. В прямом эфире на «Радио «Шансон» вы сможете услышать Госпожу Автора. Она ответит на ваши вопросы и расскажет, чего, на Ее взгляд, больше: потерь или приобретений – у человека, покинувшего родину? Заслуженно ли приходит к человеку невероятный успех или это «попадание в какой­то нереальный мир, где происходят невероятные события»?

Цикл «Золотые хиты русской эмиграции», как и книга «Эмиграция: опыт моей жизни», даст слушателю возможность приобрести необычный жизненный опыт, который сохраняет актуальность в наши дни и обогатит информацией, способной принести реальную пользу.

Помните, что в наши дни, когда Россия переживает «второй книжный бум», книга – лучший подарок! А если у вас не хватает времени читать, есть достойный выход: слушайте! Цикл программ «Эмиграция» идет на волнах «Радио «Шансон» 103,0 FM ежедневно в 13.00. Полную версию аудиокниги «Опыт моей жизни» можно приобрести в крупнейших книжных магазинах.

Поскольку трансляция фрагментов из аудиосериала – шаг новаторский для музыкальной радиостанции, мы предлагаем читателям газеты «Аргументы неделi» высказать свое мнение о цикле передач «Золотые хиты русской эмиграции» на сайте www.chanson.ru или по адресу promo@chanson.ru.