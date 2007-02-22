«Оскар» минус пять секунд

Позолоченная оскаровская статуэтка – вещь нелегкая. При высоте всего в 34 сантиметра она весит почти четыре килограмма. Статуя изображает рыцаря с мечом, стоящего на ленточной кинобобине. Со статуэткой связано несколько правил и бесчисленное множество легенд. К примеру, с 1950 года ни один обладатель «Оскара» не может продать свою статуэтку с аукциона, предварительно не предложив ее за начальную цену в 1 доллар членам Киноакадемии.
Изюминка «Оскара»: актеры и актрисы, получая статуэтки, любят не только благодарить семью и режиссера, но и говорить нелицеприятные вещи в адрес своих собратьев по цеху. Особенно этим славятся Леонардо Ди Каприо, Анджелина Джоли, Джек Николсон и Шон Пенн. Самое большое количество «Оскаров», ушедших одному фильму, составило 11 штук. Так повезло «Бен Гуру» и «Титанику». Россия регулярно участвует в конкурсе, но за более чем полвека наша страна получала заветную статуэтку лишь 4 раза. «Оскара» были удостоены «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (1975, совместное производство СССР и Японии), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1980) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994). В этом году Россию представит драма Федора Бондарчука «9 рота». Еще в прошлом году, рассказывая о выходившей в прокат «9 роте», Федор Бондарчук не скрывал, что одной из его главных целей был «Оскар».