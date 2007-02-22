«Оскар» минус пять секунд

Ц еремония вручения премий пройдет в этом году уже в 79­-й раз. И, как водится, она будет транслироваться на весь мир. Правда, надпись «прямое включение» – не более чем уловка: в эфир выпускается версия, задержанная цензорами минимум на 5 секунд. Режиссеры трансляции пошли на это после скандального случая, когда Джастин Тимберлейк попытался сорвать с Джаннет Джексон корсет и обнажил ее грудь.

Позолоченная оскаровская статуэтка – вещь нелегкая. При высоте всего в 34 сантиметра она весит почти четыре килограмма. Статуя изображает рыцаря с мечом, стоящего на ленточной кинобобине. Со статуэткой связано несколько правил и бесчисленное множество легенд. К примеру, с 1950 года ни один обладатель «Оскара» не может продать свою статуэтку с аукциона, предварительно не предложив ее за начальную цену в 1 доллар членам Киноакадемии.