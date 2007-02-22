Эфир без злого гения

- Передача «Розыгрыш» в свое время имела большой рейтинг, и вдруг 2 года назад ее закрыли. Писали, что виной всему жестокие шутки, которые нанесли большой урон репутации Первого канала...

- «Розыгрыш» заморозили по нескольким причинам. Во-первых, нужно было с этической точки зрения пересмотреть концепцию передачи (чтобы не было такого «жесткача», как с Ксенией Собчак). Во-вторых, наша студия собиралась урегулировать с Первым каналом финансовые моменты (что ни говори, а бюджет «Розыгрыша» очень большой). В-треть­их, на нас подала в суд Мария Арбатова...

- Чем вы с Валдисом Пельшем занимались эти 2 года простоя?

- Работали на Первом канале ведущими. Я участвовала в различных телешоу: «Большие гонки», «Две звезды», снималась в новогоднем огоньке... Помню, после закрытия «Розыгрыша» все СМИ злорадствовали, что Пельша и Арно выгнали навсегда... А мы втайне записывали новый материал и спокойно ждали своего часа.

- Вам предлагали стать лицом новостей на Первом канале?

- Я пробовала себя в новостных программах. Честно говоря, удовольствия от такого рода деятельности не получила. Я очень эмоциональный человек, и читать новости с каменным лицом выше моих сил. Мне нужно быть в контакте со зрителем.

- Кто сегодня идеолог «Розыгрыша»?

- Раньше это был человек по имени Даган, который ходил на все ток-шоу и публично ругался с Марией Арбатовой. Теперь сценарии розыгрышей пишет целая группа авторов.

- Они намеренно не афишируют свои лица?

- Скорее, ими никто не интересуется. Злого гения среди них уже нет.

- Как-то Валдис сказал, что вы собираетесь подшутить над президентом России. Такое вам под силу?

- Это Валдис так шутит. У нас есть список людей, которых мы не разыграем никогда. Эти люди неприкосновенны. И Владимир Владимирович возглавляет этот список. Над экс-президентами мы тоже шутить не собираемся. Для этого у нас есть звезды шоу-бизнеса...

- Говорят, что вы сами вместе с Пельшем выискиваете своих жертв...

- В прошлом «Розыгрыше» была такая практика. Так, Валдис разыграл своего друга Алексея Кортнева. Меня до сих пор уговаривают разыграть Марину Александрову. Но Марина находится в моем списке людей, которых разыгрывать нельзя. А вот с Лешей Чадовым нехорошо получилось. Мы вместе сидели в компании, веселились. Вдруг он встает и говорит: «Мне нужно ехать. У меня встреча». А я знала, что это встреча «Розыгрыша», и мне так хотелось остановить его! Еле себя сдержала! После Леша сказал: «Эх вы, уроды!» Он адекватный человек, не обиделся.

- Благодаря экранному образу и откровенной съемке в муж­ском журнале у вас имидж роковой красотки. Для вас это плюс?

- В жизни я совсем другая девочка: хожу в джинсах и почти не пользуюсь косметикой. Такой образ хорошо продается и эксплуатируется за деньги. Меня смущает другое - на экране в нашей передаче я выгляжу старше лет на 10! Я устала с этим бороться! Я меняла стилистов, одежду - ничего не помогает! Наверное, это такой розыгрыш надо мной...

- Два года назад вам с Пельшем тоже доставалось: то режиссер над вами подшучивал, выдавая закулисные разговоры в эфир, то Валдиса водой обливали и перьями обсыпали... Как с этим сейчас?

- Сейчас у нас все мирно. Режиссер над нами больше не издевается.

- Вам от этого не скучно?

- Нет. Недавно прошла информация, что собираются по второму разу разыгрывать людей, которых уже разыгрывали в прошлом сезоне.

- А разве люди могут вестись на все это по второму разу?

- Могут! В том-то все и дело...