Странные нравы землян

«Золотой медведь» 2007 года достался китайцам – ничего удивительного. Венеция в прошлом году тоже отдала своего «Льва» китайскому фильму. На сей раз речь идет об исчезающей народности, оказавшейся под катком индустриального китайского монстра. Таким фильмам все фестивали дают призы. Помните «Ургу» Михалкова? Так вот, «Замужество Туи» Ванг Кван Анна содержит не меньше экзотики, а пафос защиты меньшинства с его неповторимой этнографией всегда объединяет членов жюри. Так что из пестрой конкурсной программы Берлинского МКФ для высшей награды был выбран кристально чистый в политическом отношении экспонат, к тому же имеющий музейную ценность.

Остальные призы могли бы достаться и другим фильмам, за исключением новой режиссерской работы Роберта де Ниро «Ложное искушение». Этот фильм точно должны были наградить – уж больно серь­езная тема (создание ЦРУ) и больно известные актеры заняты в этом кино­эпосе (Мэтт Деймон, Анжелина Джоли). Так и случилось. Фильм получил серебряного мишку за выдающийся вклад в искусство его актерского ансамбля. И ведь какая точная формулировка! Поскольку сам де Ниро играет в фильме небольшую роль, то приз адресован в том числе и ему.

Из больших проектов в конкурсе значился и фильм Зэка Снайдера «300», который перенес на экран красивую историю о знаменитой битве трехсот спартанцев под предводительством царя Леонида с превосходящими силами персидского царя Ксеркса. В битве всем спартанцам суждено погибнуть, но они отдадут свой последний вздох за свободу, что объединит впоследствии Грецию. И хотя мы исторически должны «переживать» за спартанцев (хорошие парни) и ужасаться персами (плохие парни), в фильме режиссер так не ставит акценты. В его фильме Леонид в исполнении Джеральда Батлера уж слишком натренированная машина для убийства, а Ксеркс в исполнении Родриго Санторо настолько фантастичен и сказочен, что постепенно болеть за спартанцев пропадает охота. Компьютерная красотища (весь фильм снят на фоне голубого экрана, на котором в монтаже вписывается самое причудливое изображение) делает происходящее настолько условным, что кровь кажется клюквенным соком. А его уже не жалко. Смачно летят в разные стороны отрубленные головы, а тела спартанцев настолько одинаково накачены, что теряют свою индивидуальность. И это, наверное, повлияло на членов жюри – мишек фильму «300» ни в одной из номинаций не дали.

Среди особых событий фестиваля – международная премьера русского фильма «Дневной дозор», предваряющая выход в европейский прокат. В конкурсной же программе отечественных фильмов в этом году не было, так что и болеть было особенно не за кого.

Занятно, что из конкурса выделился в особое событие фильм «Скандальные заметки», где сыграли Джуди Денч и Кейт Бланшетт. Кстати, обе претендуют на «Оскара» в этом году, причем в разных номинациях, так что есть уверенность, что обе его и получат. На мишек же они, соответственно, не претендовали.

Между тем обе актрисы играют просто великолепно! Героиня Кейт – школьная учительница –не может устоять перед соблазном вступить в роковую связь с юным Ромео, своим учеником. Героиня Джуди – ее коллега по школе – становится свидетельницей блуда, но не выдает виновницу разврата, не выставляет мать семейства на всеобщий позор. У нее свои планы. Она претендует на дружбу с героиней Кейт, на отношения с ней, которые приобретают все более причудливый и нетрадиционный характер. Разрываясь между любовником, мужем, детьми и старой вампиршей, героиня Кейт Бланшетт практически сходит с ума. А тут еще школьный директор решил приударить за ней! Чертовски интересно следить, чем все закончится.

Среди других звезд, блиставших в Берлине в этом году, нельзя не упомянуть также Дженнифер Лопес и Антонио Бандераса. Они снялись в фильме «Пограничный город», в основу которого легла реальная история о том, как в мексиканском городишке на границе с Америкой бесчинствовала банда местных «чикатил». Но доблестная журналистка из Чикаго в исполнении Лопес берется вести расследование и с помощью экс­любовника Бандераса, а ныне местного журналиста, достигает своей цели. Политический триллер ужаснул кино-общественность, но жюри под руководством Пола Шрадера оказалось более флегматичным.