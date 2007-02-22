Странные нравы землян

Остальные призы могли бы достаться и другим фильмам, за исключением новой режиссерской работы Роберта де Ниро «Ложное искушение». Этот фильм точно должны были наградить – уж больно серьезная тема (создание ЦРУ) и больно известные актеры заняты в этом киноэпосе (Мэтт Деймон, Анжелина Джоли). Так и случилось. Фильм получил серебряного мишку за выдающийся вклад в искусство его актерского ансамбля. И ведь какая точная формулировка! Поскольку сам де Ниро играет в фильме небольшую роль, то приз адресован в том числе и ему.
Из больших проектов в конкурсе значился и фильм Зэка Снайдера «300», который перенес на экран красивую историю о знаменитой битве трехсот спартанцев под предводительством царя Леонида с превосходящими силами персидского царя Ксеркса. В битве всем спартанцам суждено погибнуть, но они отдадут свой последний вздох за свободу, что объединит впоследствии Грецию. И хотя мы исторически должны «переживать» за спартанцев (хорошие парни) и ужасаться персами (плохие парни), в фильме режиссер так не ставит акценты. В его фильме Леонид в исполнении Джеральда Батлера уж слишком натренированная машина для убийства, а Ксеркс в исполнении Родриго Санторо настолько фантастичен и сказочен, что постепенно болеть за спартанцев пропадает охота. Компьютерная красотища (весь фильм снят на фоне голубого экрана, на котором в монтаже вписывается самое причудливое изображение) делает происходящее настолько условным, что кровь кажется клюквенным соком. А его уже не жалко. Смачно летят в разные стороны отрубленные головы, а тела спартанцев настолько одинаково накачены, что теряют свою индивидуальность. И это, наверное, повлияло на членов жюри – мишек фильму «300» ни в одной из номинаций не дали.
Среди особых событий фестиваля – международная премьера русского фильма «Дневной дозор», предваряющая выход в европейский прокат. В конкурсной же программе отечественных фильмов в этом году не было, так что и болеть было особенно не за кого.
Занятно, что из конкурса выделился в особое событие фильм «Скандальные заметки», где сыграли Джуди Денч и Кейт Бланшетт. Кстати, обе претендуют на «Оскара» в этом году, причем в разных номинациях, так что есть уверенность, что обе его и получат. На мишек же они, соответственно, не претендовали.
Между тем обе актрисы играют просто великолепно! Героиня Кейт – школьная учительница –не может устоять перед соблазном вступить в роковую связь с юным Ромео, своим учеником. Героиня Джуди – ее коллега по школе – становится свидетельницей блуда, но не выдает виновницу разврата, не выставляет мать семейства на всеобщий позор. У нее свои планы. Она претендует на дружбу с героиней Кейт, на отношения с ней, которые приобретают все более причудливый и нетрадиционный характер. Разрываясь между любовником, мужем, детьми и старой вампиршей, героиня Кейт Бланшетт практически сходит с ума. А тут еще школьный директор решил приударить за ней! Чертовски интересно следить, чем все закончится.
Среди других звезд, блиставших в Берлине в этом году, нельзя не упомянуть также Дженнифер Лопес и Антонио Бандераса. Они снялись в фильме «Пограничный город», в основу которого легла реальная история о том, как в мексиканском городишке на границе с Америкой бесчинствовала банда местных «чикатил». Но доблестная журналистка из Чикаго в исполнении Лопес берется вести расследование и с помощью экслюбовника Бандераса, а ныне местного журналиста, достигает своей цели. Политический триллер ужаснул кино-общественность, но жюри под руководством Пола Шрадера оказалось более флегматичным.
В любом случае программа конкурса в Берлине в этом году была весьма насыщенной, страсти кипели вовсю. Так что изучать нравы землян по отобранным фильмам можно с большой пользой.