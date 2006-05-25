Пореченков уезжает из страны

«Аргументы i время»:

Вы популярнейший актер – «Агент национальной безопасности». Что, действительно обсуждаете детали нового контракта и на ближайшие два года «переедете» за океан?

Михаил Пореченков:



В КИНО и на телевидении все суеверные – заранее ничего говорить не буду. Одно могу сказать точно: уже сижу на чемоданах. Как страна без меня? Да успокойтесь, ведь есть и Дедюшко, и Нагиев – без героя не останетесь. А я поеду поднимать кинематограф третьих стран. Возможно, сначала будет Аргентина, а потом США и Канада. Если мы устроим друг друга, то договор могут продлить до двух лет.