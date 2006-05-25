Ургант пошел по рукам

Иван Ургант мало того, что делает феерическое шоу «Весна», успевает еще и в кино сниматься. И если раньше ему доверяли лишь эпизодические роли, то теперь и главную.

ВИДИМО, режиссеры считают, что у талантливой актрисы Нины Ургант внук не может быть бездарем. И не зря считают. Режиссер Константин Худяков, утвердивший Ивана на одну из главных ролей в фильме «Он, она и я», работой Урганта доволен. В этом любовном треугольнике «Он» – это Александр Галибин («Мастер и Маргарита»), «Она» – Екатерина Гусева, ну а «Я» – как раз Иван Ургант.

Несмотря на повышенный интерес кинорежиссеров к его персоне (Иван уже появлялся в фильмах «Жесть», «От 180 и выше» и др.), на телевидении Ургант пока более востребован. Правда, его мучает один вопрос: что будет дальше с шоу «Весна»? Ведь не может же «Весна» продолжаться и летом, и зимой! А «Осень с Иваном Ургантом» подразумевает совсем другое содержание – молод он еще для такой программы.