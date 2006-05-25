БРИЛЛИАНТОВЫЙ ВОЯЖ

МЫ ПОСЕТИЛИ уникальное мероприятие, которое привело в благоговейный трепет сотни ювелиров, антикваров и коллекционеров России. В Патриаршем дворце Московского Кремля прошла выставка «Кабинет драгоценностей Августа Сильного» из собрания Дрезденского музея. Было представлено 40 исторических предметов, мужских украшений: кольца, подвески, кубки, перстни. Впервые можно было увидеть знаменитый «Дрезденский зеленый» алмаз. Этот один из самых известных камней мира впервые попал в Россию. Более того, алмаз вообще редко выезжает из Дрездена.

Камень «с хорошей аурой» пытались вставить в различные украшения, но ничего из этого не получалось. Именно поэтому он и попал в пряжку. Цена алмаза во все времена приравнивалась к цене постройки любого кафедрального собора. За такую цену его купил король Август Сильный. Другая драгоценность, поразившая посетителей, – это «Саксонский белый» алмаз, также никогда не покидавший музей.

Вместе с нами это великолепие лицезрели министр культуры Александр Соколов, зампред Центробанка Татья­на Парамонова, руководитель Федерального агентства культуры и кинематографии Михаил Швыдкой, директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова, замдиректора Музея Востока Татьяна Метакса, медиамагнат, профессор Хуберг Бурде, директор музея им. Щусева Давид Саркисян, гендиректор отеля «Балчуг Кемпински» Джанни Ван Даален, премьер-министр Саксонии Георг Нильбрадт, гендиректор государственных художественных собраний Дрездена профессор Мартин Рот, директор музея «Зеленые Своды» доктор Дирк Зюндрам.