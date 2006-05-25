СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ

«АРГУМЕНТЫ i время» пристально наблюдали за визитом в Москву четырех знаменитых иностранных граждан, посетивших наш город в конце прошлой недели. Актрисыв компании с незабвенным режиссеромв течение двух вечеров гуляли по Москве и усиленно питались в разнообразных столичных ресторанах. Причина, по которой столь уважаемые персоны нанесли визит в Россию, – благотворительность. Заморские актеры приняли участие в международной благотворительной премии «Золотое сердце».

Иностранных звезд кино поселили в отеле «Нацио­наль». Актриса Софи Лорен, в прошлом году побывавшая в России с визитом, с восторгом отзывалась о кулинарном мастерстве поваров ресторана при гостинице. В частности, о превосходном качестве итальянской пасты, которая является любимым блюдом легендарной актрисы. Перед церемонией она прогулялась по Красной площади и встретилась с несколькими отечественными бизнесменами, которые своими финансами активно участ­вуют в благотворительной деятельности.

Актер Стивен Сигал, встреченный в модном Bosco сafe во время ланча с салатом из руколы, помидоров черри, сыра пармезан и грейпфрута, сообщил, что в восторге от московской архитектуры. Оказалось, что несколькими часами раньше он совершал пешую прогулку по историческому центру Москвы. Возможно, именно москов­ские градостроители вдохновили г-на Сигала на выступление перед столичной аудиторией в новом качестве. Именитый режиссер представил на суд россиян собственный блюз-бэнд Thunderbox. Во время церемонии «Золотое сердце» его слушали министр Андрей Фурсенко, режиссер Олег Янковский, предприниматель Михаил Куснирович и глава Телеакадемии Владимир Познер. Стивен Сигал теперь сам пишет музыку, тексты и еще сам поет. Правда, в Москве он чувствовал себя не вполне спокойно: по городу его сопровождали два личных телохранителя и пять автомобилей ОМОН.

Актрисы Орнелла Мути и Джессика Ланг гуляли по городу более спокойно, обойдясь лишь сопровождением из нескольких охранников. Барышни выражали свой восторг по поводу русской кухни, испробованной в «Национале»: блинчики с красной икрой и пельмени с вегетарианской начинкой.

Перед началом церемонии звезды мирового кино с остальными участниками «Золотого сердца» отвезли грузовик игрушек в центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева.