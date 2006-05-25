СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ
№ 3(3) от 25.05.2006 [«Аргументы Недели », Алена АНТОНОВА и Анна АСТАХОВА ]
Иностранных звезд кино поселили в отеле «Националь». Актриса Софи Лорен, в прошлом году побывавшая в России с визитом, с восторгом отзывалась о кулинарном мастерстве поваров ресторана при гостинице. В частности, о превосходном качестве итальянской пасты, которая является любимым блюдом легендарной актрисы. Перед церемонией она прогулялась по Красной площади и встретилась с несколькими отечественными бизнесменами, которые своими финансами активно участвуют в благотворительной деятельности.
Актер Стивен Сигал, встреченный в модном Bosco сafe во время ланча с салатом из руколы, помидоров черри, сыра пармезан и грейпфрута, сообщил, что в восторге от московской архитектуры. Оказалось, что несколькими часами раньше он совершал пешую прогулку по историческому центру Москвы. Возможно, именно московские градостроители вдохновили г-на Сигала на выступление перед столичной аудиторией в новом качестве. Именитый режиссер представил на суд россиян собственный блюз-бэнд Thunderbox. Во время церемонии «Золотое сердце» его слушали министр Андрей Фурсенко, режиссер Олег Янковский, предприниматель Михаил Куснирович и глава Телеакадемии Владимир Познер. Стивен Сигал теперь сам пишет музыку, тексты и еще сам поет. Правда, в Москве он чувствовал себя не вполне спокойно: по городу его сопровождали два личных телохранителя и пять автомобилей ОМОН.
Актрисы Орнелла Мути и Джессика Ланг гуляли по городу более спокойно, обойдясь лишь сопровождением из нескольких охранников. Барышни выражали свой восторг по поводу русской кухни, испробованной в «Национале»: блинчики с красной икрой и пельмени с вегетарианской начинкой.
Перед началом церемонии звезды мирового кино с остальными участниками «Золотого сердца» отвезли грузовик игрушек в центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева.
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