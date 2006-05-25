Глюкоза уже не хочет жениха – у нее скоро будет муж

Она уже примеряла свадебное платье – правда, пока только на сцене. И наверняка, как любая другая молодая девушка, не раз представляла себе собственную свадьбу. Насколько девичьи мечты совпадают с реальностью, Наташа Ионова, более известная как Глюкоза, узнает только 17 июня, в день своего бракосочетания с топ-менеджером компании РАО ЕЭС Александром Чистяковым.

ПОКЛОННИКАМ Глю­козы не удастся подкараулить певицу у дверей одного из столичных загсов – и официальная часть, и собственно свадебное торжество пройдут в одной из подмосковных загородных резиденций. Сценарий торжественной части будет основан на самых красивых элементах классических церемоний – и русских, и американских: например, под венец Наташу поведет ее отец.

Пребывающий в статусе жениха Александр решил сделать невесте сюрприз и все предсвадебные хлопоты взял на себя, благо опыт организации крупных акций у него есть – помимо работы в РАО ЕЭС, Чистяков известен и как организатор ряда рок-фестивалей, в частности, нескольких концертов «Рок против жаб».

Свадебный наряд для Глюкозы, включая обувь и аксессуары, готовит Валентин Юдашкин, причем платье певицы – это плод совместных фантазий артистки и знаменитого кутюрье. Однако не исключено, что творение Юдашкина будет не единственным нарядом Наташи. Покончив с официозом, Глюкоза откроет неформальную часть своим собственным выступлением, которое станет ее подарком супругу – переодевшись в экстравагантное платье питерского дизайнера Алины Герман, в котором она вышла на сцену на премьере песни «Свадьба» на «Фабрике звезд-6».

Побеспокоившись о презенте заранее, будучи на гастролях в США, Наташа купила Александру шикарные запонки из белого золота. А через две недели вернувшийся из Майами Чистяков с гордостью продемонстрировал невесте купленные в том же ювелирном бутике точно такие же запонки. Только невеста почему-то не смогла разделить радость жениха…

Во второй свадебный день молодые супруги со всеми гостями сядут в самолет и улетят в Питер, где состоится «продолжение банкета».

Вопрос «А что же будет после свадьбы?» волнует и поклонников певицы, и ее менеджеров. Дети? Детей, признается певица, она, конечно, очень хочет, но пока с рождением ребенка она готова подождать.