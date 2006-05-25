«СерьГа» – «Нормальный человек»

БЫВШИЙ басист (и секс-символ) «Бригады С» Сергей Галанин сделал неплохую сольную карьеру, залогом успеха которой стали личное обаяние фронтмена «СерьГи» и его простые незлобивые песни.

Новый альбом оказался практически концептуальным, причем секрет концепции кроется уже в самом названии пластинки. Нормальному человеку ни к чему пыжиться в стремлении догнать музыкальную моду: он пишет, как пишется, и поет, как поется.

В свежей пластинке «СерьГи» имеется хит «Холодное море молчит» и крепкие треки «Мой город», «Дороги, которые мы выбираем», «Горькая» и «Еще не вечер». В музыкальном отношении это предсказуемый рок-мейнстрим, не отягощенный влияниями суперактуальных жанров.