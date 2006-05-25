«СерьГа» – «Нормальный человек»
№ 3(3) от 25.05.2006 [«Аргументы Недели », А.М ]
БЫВШИЙ басист (и
Новый альбом оказался практически концептуальным, причем секрет концепции кроется уже в самом названии пластинки. Нормальному человеку ни к чему пыжиться в стремлении догнать музыкальную моду: он пишет, как пишется, и поет, как поется.
В свежей пластинке «СерьГи» имеется хит «Холодное море молчит» и крепкие треки «Мой город», «Дороги, которые мы выбираем», «Горькая» и «Еще не вечер». В музыкальном отношении это предсказуемый
Если же прислушаться к текстам, то такие стихи мог написать пробующий перо свой в доску парень, с которым так и хочется выпить пивка и обсудить девчонок. Но слушатель, привыкший ждать от известных музыкантов поэтических и мировоззренческих откровений, может остаться весьма разочарованным их отсутствием, а также тем, что человек Галанин неизменно оказывается лучше
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