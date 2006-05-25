«БИ-2» НА ВРЕМЯ СМЕНИЛИ СЦЕНУ НА СЪЕМОЧНУЮ ПЛОЩАДКУ

Только далеким от музыки людям музыканты «Би-2» кажутся баловнями судьбы – они стремительно ворвались на российскую сцену в 2000 году. Их песни «Варвара», «Никто не придет», «Полковнику никто не пишет» пела, без преувеличения, вся страна. И лишь настоящие меломаны знают, что невероятной популярности «Би-2» предшествовали почти полтора десятка лет упорной работы.

ПОСЛЕДНИЕ шесть лет музыканты «Би-2» находятся в непрерывном круговороте событий: запись альбомов, съемки клипов, многочисленные концерты, эфиры и интервью, собственная программа на радио – это далеко не полный список дел, которыми ежедневно наполнена жизнь лидеров команды Левы и Шуры

В начале 2006 г. в столичном клубе «16 тонн» состоялась знаковая для группы «Би-2» встреча с деловым человеком в очках, творческую душу которого выдавали лишь хитрая улыбка и сумасшедшие глаза… Этим человеком оказался режиссер Мурад Ибрагимбеков, взявшийся за 10-серийный сериал «Москва не сразу строилась», который стартует на Первом канале грядущей осенью. Долгое время Мурад искал актера на одну из главных ролей в своей картине, но после встречи с группой «Би-2» этот вопрос решился сам собой.

Съемки картины, которую кое-кто называет «мужским вариантом» знаменитого фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», проходят в атмосфере строжайшей секретности. Но Лева все-таки согласился немного рассказать о своей работе: «В фильме показана история трех друзей, которые, вернувшись из армии, начинают строить свою жизнь. Я играю музыканта – практически самого себя. Режиссер даже решил оставить мне имя Лева, и моя группа, по всей видимости, будет фигурировать именно как группа «Би-2». Егор Бероев исполняет роль несколько авантюрного персонажа, который в итоге становится олигархом, а герой Леши Панина, в молодости славившийся разгильдяйством, выбирает профессию милиционера».

В нескольких сериях фильма группа «Би-2» появится в полном составе. «Мы играем друзей Левы, вместе с которыми он решает создать музыкальный коллектив, – рассказывает Шура. В картине прозвучат наши песни «И корабль плывет», «Последний герой», «Варвара», «Моя любовь», «Медленная звезда», «Волки» и несколько треков из будущего альбома, в том числе заглавная песня сериала «Научи меня жить». А в одной из сцен, датируемых 1989 г., мы поем в ресторане чужие песни, в частности, играем композицию «Здравствуй, мальчик Бананан». «В сериале будет очень много старых песен, потому что он охватывает около 10 лет нашей жизни, – подхватывает Лева. – И естественно, старые песни оказываются востребованными. В сериях о конце 80-х мы, конечно, играем песни, которые были написаны очень давно, а ближе к концу фильма прозвучат уже вещи с нашего нового альбома». Помимо собственно песен, группа «Би-2» пишет для сериала оригинальную инструментальную музыку.

Новое амплуа популярных музыкантов вызовет удивление лишь у непосвященных в историю «Би-2». Истинные фанаты знают, что Шура и Лева познакомились в 1985-м в минской театральной студии «Ронт». Сейчас они вспоминают полученные в ранней юности актерские навыки. Своей работой довольны, хотя и признаются, что процесс съемок их подчас сильно изматывает. «Одна сцена снимается очень долго и с разных точек, все происходит долго, медленно, и ты не понимаешь, каким будет результат. С клипами все гораздо быстрее, динамичнее и проще, – утверждает Шура. – Но нам очень повезло с режиссером – Мурад готов к импровизациям и постоянно придумывает что-то новенькое».

Съемочный день музыкантов длится около 10 часов – к концу рабочего дня они выглядят совершенно измученными. «Иногда усталость порождает ряд приколов, связанных с оговорками, – вспоминает Лева. – Вот недавно вместо фразы «Она предъявила мне ультиматум» я сказал: «Она придавила мне ультиматум». Съемочная группа очень долго смеялась – каждый воспринял мою оговорку в меру своей испорченности».

Специально для съемок в сериале Леве пришлось подстричься и покрасить волосы, так что сейчас вокалист «Би-2» выглядит практически так же, как и 10 лет назад, когда группа разучивала свои первые песни. «У нас очень интересно совпали два события – по сюжету сериала мы только начинаем сыгрываться, то же произошло и в реальной жизни», – сообщил Шура, добавив, что в апреле группа «Би-2» кардинально поменяла состав. К бессменным лидерам коллектива присоединились бывшие музыканты Земфиры – гитарист Андрей Звонков и барабанщик Борис Лившиц, а также бас-гитарист Максим Андрющенко, который параллельно с «Би-2» продолжит работать в «Лакмусе». Вливаний «новой крови», по словам Шуры, потребовала новая музыка, причем каждого из приглашенных артистов они знали около пяти лет и уже работали с ними – как с сессионными музыкантами – на записи своих последних пластинок. На новом альбоме «Би-2» они будут значиться как полноправные участники группы.