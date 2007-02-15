С малой спортивной ареной Лужников биографы группы «Сплин» связывают ее первый крупный столичный успех. Именно здесь 14 февраля 1998 года питерская команда, тогда еще только начинающая восхождение на рок-Олимп, собрала полный зал. Спустя 9 лет на МСА «Сплин» - уже в статусе одной из лучших рок-групп страны - представит свой девятый номерной альбом «Раздвоение личности». Назвав концерт 23 февраля презентацией новой пластинки, музыканты подошли к составлению сет-листа со всей серьезностью, включив в него все 17 композиций, вошедших в «Раздвоение личности». На столь смелый шаг отваживаются далеко не все наши звезды - даже «Машина времени», представляя свой новый диск через две недели после «Сплина», сыграет только половину «Time Machine», дополнив программу старыми хитами. Лидер «Сплина» Александр Васильев не сомневается в том, что к сольнику в Лужниках поклонники группы уже выучат все новые песни наизусть, поэтому проблем во взаимопонимании с залом возникнуть не должно. «Я всегда знаю, что после выхода нового альбома часть поклонников от нас отвернется, а кто-то, наоборот, приколется. И тех, кто приколется, - их будет больше, потому что альбомы все равно лучше становятся», - уверен в лояльности фанатов Васильев. А те, кто придет послушать любимые песни из предыдущих «сплиновских» пластинок, тоже не останутся разочарованными - музыканты обещают сыграть не менее 40 своих песен. Возможно, обновленное звучание знакомых вещей станет для кого-то из зрителей сюрпризом - за последний год коллектив пережил ротацию кадров, подойдя к концерту на МСА в виде квинтета. Московские журналисты уже получили возможность убедиться в том, что «Сплину» образца 2007 года одинаково удаются и классические рок-боевики, и фирменная васильевская лирика, и смелые авангардные эксперименты. А 23 февраля этот шанс представится собравшимся в Лужниках меломанам.