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Наталья Бондарчук: жалко Безрукова

Чтобы сыграть смерть Пушкина, актер похудел на 17 килограммов

№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Евгения УЛЬЧЕНКО ]

Наталья Бондарчук: жалко Безрукова

-Наталья Сергеевна, говорят, что на съемку фильмов о Пушкине вы просили благословения в Святогорском монастыре, где отпевали Александра Сергеевича и у стен которого он был похоронен?

- Мы ведь там как раз начали снимать. Интересная вещь: в момент, когда отец Макарий нас благословлял, громко ударили старинные часы. И о. Макарий сказал: «Не я, а время вас благословляет».

- Ваша картина - первая полнометражная лента о поэте, снятая у нас после «Путешествия в Арзрум». Почему 70 лет Пушкин был табу для кинематографистов?

- В советское время его образ обязательно был бы искажен. Недаром чест­ный художник Марлен Хуциев отказался от реализации своего замысла, когда уже получил «добро» от Госкино.
В фильме о Пушкине «Поэт и царь» 1927 года Александр Сергеевич - верноподданный царя, чуть ли не царедворец, а в советском фильме «Путешествие в Арзрум» 1936-го - уже его враг. Где истина? Как уживалась в поэте дружба и с Николаем I, и с декабристами? Потом, вряд ли в СССР можно было говорить о «голубизне» двух главных героев - Геккерена и Дантеса, ведь тогда у нас в стране вообще отсутствовали интимные отношения. Могла идти речь только о производственных.

- Фильм напоминает политический детектив. Так было задумано?

- Против поэта был заговор, который носил явно политический характер. Интриганы не могли смириться с тем, что дворянин в чине камер-юнкера был допущен в святая святых, к Николаю Павловичу. И, зная ревность Александра Сергеевича и его любовь к семье, ударили по самому ранимому.

- В своей работе вы реабилитировали образ Натальи Николаевны. Публику до сих пор волнует, спала она с царем или Дантесом или нет?

- То, что ее продолжают грязнить, ужасно несправедливо. Дело в том, что Наталья Николаевна была верующим человеком. Ее постоянно окружали странники, она ходила на поклоны, паломничествовала вместе со своей матушкой. Она всегда молилась только на коленях, чему очень умилялся Пушкин. Как могла такая женщина его предать? То, что за ней началась охота, - в этом я абсолютно убеждена. Причем охота очень серьезная.

- Правда, что Сергей Безруков похудел на 17 кг, чтобы войти в образ?

- Да, он вообще себя не пощадил. Этот заострившийся нос, эти несуразные страшные бакенбарды... Мы не могли пойти против правды, у Пушкина были рыжеватые волосы, - они сохранены в музее, - он не был черным. Умирал Александр Сергеевич в невыносимых муках. В то время не было никакой анестезии. Пуля застряла у него в кишечнике, ее не стали вынимать. Вот такие физиологические подробности, к сожалению. Из-за этого он кричал и иногда падал на пол. Это описано современниками. И все это делал Сережа на полную мощь своего таланта и чувств.

- Похороны Пушкина снимались в жуткий мороз. Как вам удалось собрать массовку?

- Я в телеэфире обратилась к жителям Петербурга за помощью. И на Мойку, 12, пришли сотни людей, почти тысяча. Многие даже в старинной одежде. Они провели с нами на улице весь день, в то время как профессиональная массовка - их было 80 человек - сразу разбежалась. Тогда же, совершенно неожиданно, на съемочную площадку пришел режиссер Сокуров. До этого я лично не была с ним знакома. Он принес термос с горячим чаем и начал меня поить...

- В ваших отношениях с Федором и Аленой никогда не было ревности?

- У меня к ним очень теплые чувст­ва. Хотя «желтая пресса», конечно, старается разбить и так непростые отношения двух семей. У нас разные мамы. Здесь порой вбивается клин такой!.. Подлавливали, например, Инну Владимировну Макарову, чтобы она хоть что-то сказала, а потом на эти слова много чего дописывали. Она мне по телефону звонит: «Наташа, я этого не говорила!» Не надо скрывать, многие в последнее время пострадали от журналистов. Сережа Безруков, моя подруга Гвоздикова... А что они творят с Калягиным!..

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