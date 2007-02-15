Открыт «Секрет успеха»

Телеканал «Россия» выдержал ледовое побоище с «Первым» (программы о фигурном катании), но к «Властелину горы» на «Первом» здесь оказались явно неготовы. Подходящей развлекательной программы в загашнике «россиян» не оказалось. Поэтому в качестве конкурента «Властелину горы» здесь, судя по всему, предлагается несимметричный ответ - шоу «Секрет успеха». Это музыкальный конкурс по выявлению лучших исполнителей.