Открыт «Секрет успеха»
№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]
Телеканал «Россия» выдержал ледовое побоище с «Первым» (программы о фигурном катании), но к «Властелину горы» на «Первом» здесь оказались явно неготовы. Подходящей развлекательной программы в загашнике «россиян» не оказалось. Поэтому в качестве конкурента «Властелину горы» здесь, судя по всему, предлагается несимметричный ответ - шоу «Секрет успеха». Это музыкальный конкурс по выявлению лучших исполнителей.
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