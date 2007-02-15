Наши дети увидят новую Золушку первыми
№ 7(41) от 15.02.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]
Мультфильм о Золушке впервые вышел на экраны в 1950 году. Послевоенный мир нуждался в таких сказках. В 2005 году студия «Дисней» осуществила полную реставрацию изображения и звука. Мультфильм был тщательно восстановлен и дополнен новым современным звучанием и улучшенной анимацией.
Новая версия мультфильма еще не показывалась ни в Европе, ни в Америке. Российские зрители увидят ее первыми на Первом канале 18 февраля.
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