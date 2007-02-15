Феерия связи

После этого праздничная фе­ерия продолжилась. В центре города на площади Круазетт была сооружена ледяная копия Спасской башни Кремля с настоящими часами. Дети с удовольствием катались на «кремлевской горке» и участвовали в конкурсах, а взрослые активно фотографировались на фоне ледяной башни.

А вечером состоялась грандиозная вечеринка, на которой собралось больше тысячи человек, сплошь VIP-персоны и светские лица: энергетик Григорий Березкин, шоумен Александр Анатольевич, музыканты Владимир Кристовский и Рома Зверь и многие другие.

Зачем это все, спросите вы. Отвечаем: именно таким масштабным выходом в свет заявили о себе российские связисты в лице сотового оператора «Мегафон», отметившего таким образом старт своей новой программы VIP-обслуживания обеспеченных россиян.