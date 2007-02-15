«Машина времени» – «TIME MACHINE»

А льбом выйдет в свет 1 марта, а 13 февраля «Машина времени» пригласила «передовой отряд» публики в лице журналистов на прослушивание диска. Хотя возраст коллектива приближается к 40­-летию, многое «Машина» на этой пластинке испробовала впервые: дебютировала на знаменитой лондонской студии Abbey Road, которую прославили Beatles, и попробовала работать в жанре коллективного творчества. В итоге трек-­лист «Time Machine» («СИНТЕЗ РЕКОРДС») выглядит весьма непривычно. Если раньше в указании авторства песен преобладала фамилия Макаревич, то музыку к новой композиции «Кил-­Бил» совместно сочинили Евгений Маргулис, Александр Кутиков, Андрей Макаревич, Андрей Державин и примкнувший к ним Владимир Матецкий. Последний принимал в записи активное участие как сопродюсер и соавтор: «Машина времени» пригласила его, конечно, не как композитора хитов Софии Ротару, а как известного битломана, имеющего давние связи в Лондоне. И стороны остались вполне довольны этим сотрудничеством. Рассказывая о подготовке альбома, музыканты не скупились на комплименты в адрес студии Abbey Road и ее персонала. «Я 30 лет занимаюсь звукозаписью, но все равно был потрясен атмосферой и профессионализмом работников», – признался Александр Кутиков. «Для меня записаться на этой студии – все равно что чекисту пострелять из маузера Дзержинского или мусульманину-­паломнику дойти до Мекки», – говорит Макаревич. Некоторые записанные в Лондоне новые песни наверняка войдут в число классических хитов «Машины», а убедиться в этом можно будет, купив в начале весны альбом или посетив его концертную презентацию 7 марта в СК «Олимпийский».